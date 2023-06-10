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В Астрахани загорелись три жилых дома и хозпостройка
В Астрахани загорелись три жилых дома и хозпостройка - РИА Новости, 10.06.2023
В Астрахани загорелись три жилых дома и хозпостройка
Три жилых дома и хозяйственная постройка горят на площади 350 квадратных метров в Кировском районе в Астрахани, сообщает ГУМЧС по Астраханской области. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T02:50
2023-06-10T02:50
2023-06-10T02:50
происшествия
астрахань
кировский район
астраханская область
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Три жилых дома и хозяйственная постройка горят на площади 350 квадратных метров в Кировском районе в Астрахани, сообщает ГУМЧС по Астраханской области. "Ночью, 10 июня, на улице Ташкентская, дом 15, в Кировском районе произошло загорание трех жилых домов и хозяйственной постройки на общей площади 350 квадратных метров", - говорится в сообщении. Как уточняется, к тушению привлечено 14 единиц техники и 37 человек личного состава.
https://ria.ru/20230609/pozhar-1877331706.html
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происшествия, астрахань, кировский район, астраханская область
Происшествия, Астрахань, Кировский район, Астраханская область
В Астрахани загорелись три жилых дома и хозпостройка
ГУМЧС: в Кировском районе Астрахани загорелись три жилых дома и хозяйственная постройка