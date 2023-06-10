https://ria.ru/20230610/pozhar-1877342167.html

В Астрахани загорелись три жилых дома и хозпостройка

В Астрахани загорелись три жилых дома и хозпостройка - РИА Новости, 10.06.2023

В Астрахани загорелись три жилых дома и хозпостройка

Три жилых дома и хозяйственная постройка горят на площади 350 квадратных метров в Кировском районе в Астрахани, сообщает ГУМЧС по Астраханской области. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T02:50

2023-06-10T02:50

2023-06-10T02:50

происшествия

астрахань

кировский район

астраханская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823312387_0:272:3157:2048_1920x0_80_0_0_191c1b5cfc7c73e7f57c193bd6198fe3.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Три жилых дома и хозяйственная постройка горят на площади 350 квадратных метров в Кировском районе в Астрахани, сообщает ГУМЧС по Астраханской области. "Ночью, 10 июня, на улице Ташкентская, дом 15, в Кировском районе произошло загорание трех жилых домов и хозяйственной постройки на общей площади 350 квадратных метров", - говорится в сообщении. Как уточняется, к тушению привлечено 14 единиц техники и 37 человек личного состава.

https://ria.ru/20230609/pozhar-1877331706.html

астрахань

кировский район

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, астрахань, кировский район, астраханская область