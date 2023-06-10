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СК передал помощь медицинскому отряду, работающему в Донецке - РИА Новости, 10.06.2023
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17:23 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/pomosch-1877412425.html
СК передал помощь медицинскому отряду, работающему в Донецке
СК передал помощь медицинскому отряду, работающему в Донецке - РИА Новости, 10.06.2023
СК передал помощь медицинскому отряду, работающему в Донецке
Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации доставили гуманитарную помощь медицинскому отряду в Донецке, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T17:23
2023-06-10T17:23
россия
донецк
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации доставили гуманитарную помощь медицинскому отряду в Донецке, сообщает корреспондент РИА Новости. "Офицеры Следственного комитета на постоянной основе оказывают помощь военнослужащим, в том числе раненым и нуждающимся в медицинской помощи. Сегодня мы доставили гуманитарную помощь в 255 отдельный медицинский отряд. (Помощь) в виде различного перевязочного материала, бутилированной воды, продуктов и иных предметов. Надеемся, что наш гуманитарный груз окажет какую-то помощь в организации медицинского обеспечения и скорейшего выздоровления пациентов", - заявил руководитель отдела обеспечения деятельности военного следственного управления СК РФ по Южному военному округу Сергей Мацко. "От всего личного состава отряда благодарим Следственный комитет Российской Федерации за оказанную помощь. Вы нам очень нужны, спасибо вам большое!" - поблагодарил сотрудников СК РФ старший ординатор хирургического отделения Дмитрий Звягинцев. Сотрудники доставили в медицинское учреждение более полутора тысяч бутылок с газированной и не газированной водой, а также большое количество перевязочного материла и продукты питания.
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россия, донецк, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Донецк, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
СК передал помощь медицинскому отряду, работающему в Донецке

Сотрудники СК передали помощь 255 отдельному медицинскому отряду, работающему в Донецке

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации доставили гуманитарную помощь медицинскому отряду в Донецке, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Офицеры Следственного комитета на постоянной основе оказывают помощь военнослужащим, в том числе раненым и нуждающимся в медицинской помощи. Сегодня мы доставили гуманитарную помощь в 255 отдельный медицинский отряд. (Помощь) в виде различного перевязочного материала, бутилированной воды, продуктов и иных предметов. Надеемся, что наш гуманитарный груз окажет какую-то помощь в организации медицинского обеспечения и скорейшего выздоровления пациентов", - заявил руководитель отдела обеспечения деятельности военного следственного управления СК РФ по Южному военному округу Сергей Мацко.
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"От всего личного состава отряда благодарим Следственный комитет Российской Федерации за оказанную помощь. Вы нам очень нужны, спасибо вам большое!" - поблагодарил сотрудников СК РФ старший ординатор хирургического отделения Дмитрий Звягинцев.
Сотрудники доставили в медицинское учреждение более полутора тысяч бутылок с газированной и не газированной водой, а также большое количество перевязочного материла и продукты питания.
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