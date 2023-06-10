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В пригороде Парижа произошел крупный пожар - РИА Новости, 10.06.2023
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09:54 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/parizh-1877361816.html
В пригороде Парижа произошел крупный пожар
В пригороде Парижа произошел крупный пожар - РИА Новости, 10.06.2023
В пригороде Парижа произошел крупный пожар
Крупный пожар охватил в ночь на субботу склады во французской коммуне Бобиньи в пригороде Парижа, 200 пожарных были задействованы в тушении, пожар удалось... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T09:54
2023-06-10T09:54
в мире
париж
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ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости. Крупный пожар охватил в ночь на субботу склады во французской коммуне Бобиньи в пригороде Парижа, 200 пожарных были задействованы в тушении, пожар удалось локализовать спустя несколько часов, сообщают местные СМИ. "Бобиньи: крупный пожар на складе, привлечены 200 пожарных", - передает французская газета 20 minutes. Отмечается, что префектура Сен-Сен-Дени в качестве меры предосторожности призвала жителей закрыть окна. Портал actu.fr сообщил, что пожар был настолько крупным, что дым от него было видно в Париже. В субботу утром пожарные сообщили, что возгорание удалось локализовать. "Пожар был взят под контроль, но пожарные все еще находятся на месте", - передает телеканал BFMTV.
https://ria.ru/20230530/parizh-1875080662.html
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в мире, париж
В мире, Париж
В пригороде Парижа произошел крупный пожар

В пригороде Парижа произошел крупный пожар, с которым боролись несколько часов

© AP Photo / Franck DesprezПожарные Парижа
Пожарные Парижа - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© AP Photo / Franck Desprez
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости. Крупный пожар охватил в ночь на субботу склады во французской коммуне Бобиньи в пригороде Парижа, 200 пожарных были задействованы в тушении, пожар удалось локализовать спустя несколько часов, сообщают местные СМИ.
"Бобиньи: крупный пожар на складе, привлечены 200 пожарных", - передает французская газета 20 minutes. Отмечается, что префектура Сен-Сен-Дени в качестве меры предосторожности призвала жителей закрыть окна.
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Портал actu.fr сообщил, что пожар был настолько крупным, что дым от него было видно в Париже.
В субботу утром пожарные сообщили, что возгорание удалось локализовать.
"Пожар был взят под контроль, но пожарные все еще находятся на месте", - передает телеканал BFMTV.
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