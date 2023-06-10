https://ria.ru/20230610/parizh-1877361816.html

В пригороде Парижа произошел крупный пожар

В пригороде Парижа произошел крупный пожар - РИА Новости, 10.06.2023

В пригороде Парижа произошел крупный пожар

Крупный пожар охватил в ночь на субботу склады во французской коммуне Бобиньи в пригороде Парижа, 200 пожарных были задействованы в тушении, пожар удалось... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T09:54

2023-06-10T09:54

2023-06-10T09:54

в мире

париж

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ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости. Крупный пожар охватил в ночь на субботу склады во французской коммуне Бобиньи в пригороде Парижа, 200 пожарных были задействованы в тушении, пожар удалось локализовать спустя несколько часов, сообщают местные СМИ. "Бобиньи: крупный пожар на складе, привлечены 200 пожарных", - передает французская газета 20 minutes. Отмечается, что префектура Сен-Сен-Дени в качестве меры предосторожности призвала жителей закрыть окна. Портал actu.fr сообщил, что пожар был настолько крупным, что дым от него было видно в Париже. В субботу утром пожарные сообщили, что возгорание удалось локализовать. "Пожар был взят под контроль, но пожарные все еще находятся на месте", - передает телеканал BFMTV.

https://ria.ru/20230530/parizh-1875080662.html

https://ria.ru/20230409/marsel-1864031152.html

париж

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, париж