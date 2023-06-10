https://ria.ru/20230610/ozeryanovka-1877383831.html

Украинские войска обстреляли Озеряновку ракетами

Украинские войска обстреляли Озеряновку ракетами - РИА Новости, 10.06.2023

Украинские войска обстреляли Озеряновку ракетами

Украинские войска в 13.20 выпустили 6 ракет из РСЗО по Озеряновке в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T14:01

2023-06-10T14:01

2023-06-10T14:01

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

донецк

стирол

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.20 выпустили 6 ракет из РСЗО по Озеряновке в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 13:20 - населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Озеряновка: выпущено 6 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении. В представительстве также отметили, что за время с 11.20 по 13.20 украинские войска выпустили 16 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, 5 снарядов калибра 152 миллиметра по Гольмовскому, 8 снарядов того же калибра по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230610/obstrel-1877368122.html

https://ria.ru/20230609/obstrel-1877320760.html

донецкая народная республика

горловка

донецк

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, горловка, донецк, стирол, сцкк, нато, происшествия