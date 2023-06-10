https://ria.ru/20230610/ozeryanovka-1877383831.html
Украинские войска обстреляли Озеряновку ракетами
Украинские войска обстреляли Озеряновку ракетами - РИА Новости, 10.06.2023
Украинские войска обстреляли Озеряновку ракетами
Украинские войска в 13.20 выпустили 6 ракет из РСЗО по Озеряновке в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T14:01
2023-06-10T14:01
2023-06-10T14:01
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
донецк
стирол
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.20 выпустили 6 ракет из РСЗО по Озеряновке в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 13:20 - населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Озеряновка: выпущено 6 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении. В представительстве также отметили, что за время с 11.20 по 13.20 украинские войска выпустили 16 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, 5 снарядов калибра 152 миллиметра по Гольмовскому, 8 снарядов того же калибра по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230610/obstrel-1877368122.html
https://ria.ru/20230609/obstrel-1877320760.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, горловка, донецк, стирол, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Донецк, Стирол, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Озеряновку ракетами
Украинские войска выпустили по Озеряновке шесть ракет из РСЗО