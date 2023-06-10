https://ria.ru/20230610/otravlenie-1877428726.html

Число жертв отравления алкоголем в Нижегородской области выросло до трех

Число жертв отравления алкоголем в Нижегородской области выросло до трех - РИА Новости, 10.06.2023

Число жертв отравления алкоголем в Нижегородской области выросло до трех

Число жертв суррогатного алкоголя в Нижегородской области выросло до трех человек - в реанимации умер один из отравившихся, написал министр здравоохранения... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T19:18

2023-06-10T19:18

2023-06-10T19:27

массовое отравление сидром в россии

нижегородская область

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Число жертв суррогатного алкоголя в Нижегородской области выросло до трех человек - в реанимации умер один из отравившихся, написал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале."К сожалению, один из отравившихся суррогатным алкоголем скончался в реанимации. Врачи несколько дней боролись за жизнь пациента. Но прогрессирующая полиорганная недостаточность не оставила шансов. Таким образом, от приема суррогатного алкоголя в Нижегородской области скончались три человека", - сообщил Мелик-Гусейнов.Он отметил, что сейчас в больнице остается один пострадавший в крайне тяжелом состоянии, продолжается интенсивное лечение в реанимации.Ранее Роспотребнадзор Нижегородской области сообщал, что шесть жителей региона отравились изготовленным в Самарской области сидром, двое из них умерли. Региональный СУСК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20230608/sidr-1877027161.html

нижегородская область

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массовое отравление сидром в россии, нижегородская область, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)