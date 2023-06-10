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Число жертв отравления алкоголем в Нижегородской области выросло до трех - РИА Новости, 10.06.2023
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19:18 10.06.2023 (обновлено: 19:27 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/otravlenie-1877428726.html
Число жертв отравления алкоголем в Нижегородской области выросло до трех
Число жертв отравления алкоголем в Нижегородской области выросло до трех - РИА Новости, 10.06.2023
Число жертв отравления алкоголем в Нижегородской области выросло до трех
Число жертв суррогатного алкоголя в Нижегородской области выросло до трех человек - в реанимации умер один из отравившихся, написал министр здравоохранения... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T19:18
2023-06-10T19:27
массовое отравление сидром в россии
нижегородская область
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Число жертв суррогатного алкоголя в Нижегородской области выросло до трех человек - в реанимации умер один из отравившихся, написал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.&quot;К сожалению, один из отравившихся суррогатным алкоголем скончался в реанимации. Врачи несколько дней боролись за жизнь пациента. Но прогрессирующая полиорганная недостаточность не оставила шансов. Таким образом, от приема суррогатного алкоголя в Нижегородской области скончались три человека&quot;, - сообщил Мелик-Гусейнов.Он отметил, что сейчас в больнице остается один пострадавший в крайне тяжелом состоянии, продолжается интенсивное лечение в реанимации.Ранее Роспотребнадзор Нижегородской области сообщал, что шесть жителей региона отравились изготовленным в Самарской области сидром, двое из них умерли. Региональный СУСК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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массовое отравление сидром в россии, нижегородская область, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Массовое отравление сидром в России, Нижегородская область, Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Число жертв отравления алкоголем в Нижегородской области выросло до трех

Минздрав региона: число жертв отравления алкоголем в Нижегородской области выросло до трех

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Число жертв суррогатного алкоголя в Нижегородской области выросло до трех человек - в реанимации умер один из отравившихся, написал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.
«

"К сожалению, один из отравившихся суррогатным алкоголем скончался в реанимации. Врачи несколько дней боролись за жизнь пациента. Но прогрессирующая полиорганная недостаточность не оставила шансов. Таким образом, от приема суррогатного алкоголя в Нижегородской области скончались три человека", - сообщил Мелик-Гусейнов.

Он отметил, что сейчас в больнице остается один пострадавший в крайне тяжелом состоянии, продолжается интенсивное лечение в реанимации.
Ранее Роспотребнадзор Нижегородской области сообщал, что шесть жителей региона отравились изготовленным в Самарской области сидром, двое из них умерли. Региональный СУСК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Массовое отравление сидром в РоссииНижегородская областьПроисшествияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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