Орбан призвал Трампа не сдаваться
Премьер Венгрии Орбан поддержал Трампа, которому предъявили обвинения по 37 пунктам
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Twitter поддержал экс-президента США Дональда Трампа, которому предъявили обвинения по 37 пунктам с суммарным наказанием до 400 лет лишения свободы.
В пятницу Трампу были предъявлены обвинения по 37 пунктам с суммарным наказанием до 400 лет лишения свободы, включая незаконное хранение секретных документов, имеющих отношение к национальной безопасности, и дачу ложных показаний. Сам экс-президент, который настаивает на своей невиновности, вызван в суд города Майами в следующий вторник.
"Ваша борьба - это борьба за правое дело... Никогда не сдавайтесь!" - обратился Орбан к Трампу.
В апреле венгерский премьер также выражал поддержку американскому экс-президенту перед предъявлением ему судебных обвинений. Орбан, в частности, разместил совместную фотографию с Трампом, сделанную в августе 2022 года в имении экс-президента США в Бедминстере, штат Нью-Джерси, перед выступлением Орбана на открытии Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе по приглашению Трампа.
Ранее газета New York Times сообщала, что рассмотрение дела против экс-президента о неправомерном хранении секретной документации пройдет под председательством Эйлин Кэннон, которая была назначена им федеральным судьей Южного округа Флориды в 2020 году, передача дела в ее ведение может создать проблемы для прокуратуры. Трампу предъявлен 31 пункт обвинения в "умышленном удержании информации, имеющей отношение к национальной обороне" с максимальным наказанием в 10 лет тюрьмы в каждом случае. Обвинения в "заговоре с целью препятствования правосудию", "сокрытии документа или записи", "коррупционном сокрытии документа или записи" и "сокрытии документа в ходе федерального расследования" грозят каждое 20 годами тюрьмы. Статьи "участие в схеме сокрытия" и "представление ложных сведений и показаний" чреваты еще двумя пятилетними сроками.
Трамп называет уголовное дело вмешательством в предстоящие президентские выборы, в которых он намерен участвовать, и напоминает, что секретные документы были также обнаружены в частном офисе и доме действующего президента США Джо Байдена, которому пока обвинения не предъявлены.
Ранее Трампу уже были предъявлены уголовные обвинения в фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации, в том числе о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Свою вину в этих преступлениях он также не признает.