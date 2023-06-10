https://ria.ru/20230610/orban-1877383992.html

Орбан призвал Трампа не сдаваться

Орбан призвал Трампа не сдаваться - РИА Новости, 10.06.2023

Орбан призвал Трампа не сдаваться

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Twitter поддержал экс-президента США Дональда Трампа, которому предъявили обвинения по 37 пунктам с суммарным наказанием... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T14:02

2023-06-10T14:02

2023-06-10T14:02

в мире

сша

венгрия

майами

дональд трамп

виктор орбан

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_68:185:1735:1123_1920x0_80_0_0_819acc7fdb289fbd295c1ae5b101a7aa.jpg

БУДАПЕШТ, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Twitter поддержал экс-президента США Дональда Трампа, которому предъявили обвинения по 37 пунктам с суммарным наказанием до 400 лет лишения свободы. В пятницу Трампу были предъявлены обвинения по 37 пунктам с суммарным наказанием до 400 лет лишения свободы, включая незаконное хранение секретных документов, имеющих отношение к национальной безопасности, и дачу ложных показаний. Сам экс-президент, который настаивает на своей невиновности, вызван в суд города Майами в следующий вторник. "Ваша борьба - это борьба за правое дело... Никогда не сдавайтесь!" - обратился Орбан к Трампу. В апреле венгерский премьер также выражал поддержку американскому экс-президенту перед предъявлением ему судебных обвинений. Орбан, в частности, разместил совместную фотографию с Трампом, сделанную в августе 2022 года в имении экс-президента США в Бедминстере, штат Нью-Джерси, перед выступлением Орбана на открытии Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе по приглашению Трампа. Ранее газета New York Times сообщала, что рассмотрение дела против экс-президента о неправомерном хранении секретной документации пройдет под председательством Эйлин Кэннон, которая была назначена им федеральным судьей Южного округа Флориды в 2020 году, передача дела в ее ведение может создать проблемы для прокуратуры. Трампу предъявлен 31 пункт обвинения в "умышленном удержании информации, имеющей отношение к национальной обороне" с максимальным наказанием в 10 лет тюрьмы в каждом случае. Обвинения в "заговоре с целью препятствования правосудию", "сокрытии документа или записи", "коррупционном сокрытии документа или записи" и "сокрытии документа в ходе федерального расследования" грозят каждое 20 годами тюрьмы. Статьи "участие в схеме сокрытия" и "представление ложных сведений и показаний" чреваты еще двумя пятилетними сроками. Трамп называет уголовное дело вмешательством в предстоящие президентские выборы, в которых он намерен участвовать, и напоминает, что секретные документы были также обнаружены в частном офисе и доме действующего президента США Джо Байдена, которому пока обвинения не предъявлены. Ранее Трампу уже были предъявлены уголовные обвинения в фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации, в том числе о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Свою вину в этих преступлениях он также не признает.

https://ria.ru/20230610/tramp-1877351067.html

https://ria.ru/20230609/obvineniya-1877337422.html

сша

венгрия

майами

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, венгрия, майами, дональд трамп, виктор орбан, джо байден