Украинские войска обстреляли Донецк и Луганское
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 25 натовских снарядов по Донецку и Луганскому
Воронка от взрыва в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска примерно за 1,5 часа обстреляли Куйбышевский район Донецка и населенный пункт Луганское, выпустив в сумме 25 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.55 - населенный пункт Уманское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров... 19.00 - населенный пункт Парасковиевка – населенный пункт Луганское: выпущено 11 снарядов калибром 155 миллиметров... 19.20 - н.п. Парасковиевка – населенный пункт Луганское: выпущено 8 снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.