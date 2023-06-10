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Украинские войска обстреляли Донецк и Луганское - РИА Новости, 10.06.2023
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20:21 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/obstrel-1877434774.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Луганское
Украинские войска обстреляли Донецк и Луганское - РИА Новости, 10.06.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Луганское
Украинские войска примерно за 1,5 часа обстреляли Куйбышевский район Донецка и населенный пункт Луганское, выпустив в сумме 25 снарядов калибром 155... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T20:21
2023-06-10T20:21
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска примерно за 1,5 часа обстреляли Куйбышевский район Донецка и населенный пункт Луганское, выпустив в сумме 25 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). &quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.55 - населенный пункт Уманское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров... 19.00 - населенный пункт Парасковиевка – населенный пункт Луганское: выпущено 11 снарядов калибром 155 миллиметров... 19.20 - н.п. Парасковиевка – населенный пункт Луганское: выпущено 8 снарядов калибром 155 миллиметров&quot;, - сообщает представительство в своем телеграм-канале.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк и Луганское

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 25 натовских снарядов по Донецку и Луганскому

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоронка от взрыва в Донецке
Воронка от взрыва в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Воронка от взрыва в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска примерно за 1,5 часа обстреляли Куйбышевский район Донецка и населенный пункт Луганское, выпустив в сумме 25 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.55 - населенный пункт Уманское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров... 19.00 - населенный пункт Парасковиевка – населенный пункт Луганское: выпущено 11 снарядов калибром 155 миллиметров... 19.20 - н.п. Парасковиевка – населенный пункт Луганское: выпущено 8 снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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В миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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