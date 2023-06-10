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Украинские войска обстреляли Донецк и Луганское

Украинские войска обстреляли Донецк и Луганское - РИА Новости, 10.06.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Луганское

Украинские войска примерно за 1,5 часа обстреляли Куйбышевский район Донецка и населенный пункт Луганское, выпустив в сумме 25 снарядов калибром 155... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T20:21

2023-06-10T20:21

2023-06-10T20:21

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска примерно за 1,5 часа обстреляли Куйбышевский район Донецка и населенный пункт Луганское, выпустив в сумме 25 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.55 - населенный пункт Уманское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров... 19.00 - населенный пункт Парасковиевка – населенный пункт Луганское: выпущено 11 снарядов калибром 155 миллиметров... 19.20 - н.п. Парасковиевка – населенный пункт Луганское: выпущено 8 снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230606/svo-1876271249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато