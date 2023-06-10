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Украинские войска выпустили по Александровке в ДНР десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 10.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:03 10.06.2023 (обновлено: 18:22 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/obstrel-1877421356.html
Украинские войска выпустили по Александровке в ДНР десять ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Александровке в ДНР десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 10.06.2023
Украинские войска выпустили по Александровке в ДНР десять ракет из РСЗО
Украинские войска в субботу выпустили 10 ракет из РСЗО по Александровке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T18:03
2023-06-10T18:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донецк
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили 10 ракет из РСЗО по Александровке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.50 - населенный пункт Кураховка - населенный пункт Александровка: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется.В представительстве отметили, что в 17.40 украинские войска также выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР. Это самая отдаленная от центра часть города.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230607/nastuplenie-1876791142.html
https://ria.ru/20230610/spetsoperatsiya-1874753997.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донецк
Украинские войска выпустили по Александровке в ДНР десять ракет из РСЗО

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Александровке десять ракет из РСЗО

© AP Photo / LibkosУкраинская РСЗО
Украинская РСЗО - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© AP Photo / Libkos
Украинская РСЗО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили 10 ракет из РСЗО по Александровке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.50 - населенный пункт Кураховка - населенный пункт Александровка: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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Тип РСЗО не уточняется.
В представительстве отметили, что в 17.40 украинские войска также выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР. Это самая отдаленная от центра часть города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.06.2023
Вчера, 17:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецк
 
 
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