Рейтинг@Mail.ru
Хуснуллин провел заседание по последствиям наводнения в Херсонской области - РИА Новости, 10.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/navodnenie-1877400658.html
Хуснуллин провел заседание по последствиям наводнения в Херсонской области
Хуснуллин провел заседание по последствиям наводнения в Херсонской области - РИА Новости, 10.06.2023
Хуснуллин провел заседание по последствиям наводнения в Херсонской области
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил в своем телеграм-канале, что провел штаб с новыми регионами, обсуждались вопросы ликвидации последствий наводнения в... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T15:50
2023-06-10T15:50
херсонская область
разрушение каховской гэс
марат хуснуллин
владимир леонтьев (новая каховка)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876742453_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_e9015466571e5b7fd7e877401ca51018.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил в своем телеграм-канале, что провел штаб с новыми регионами, обсуждались вопросы ликвидации последствий наводнения в Херсонской области. "Сегодня на субботнем штабе с новыми регионами рассмотрели ряд вопросов, связанных с работой комиссии. В частности, обсудили важные для людей вопросы обеспечения питьевой водой и электричеством в пострадавших районах", - рассказал Хуснуллин. Он сообщил, что для эвакуированных граждан организованы уже более 60 пунктов временного размещения. Для ликвидации последствий задействованы почти 700 человек и 220 единиц техники. Хуснуллин возглавляет правкомиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области, которая создана по поручению президента РФ Владимира Путина. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230610/zatoplenie-1877268959.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876742453_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_13e07233e0a2b02aba2ec38fd61f6efd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , разрушение каховской гэс, марат хуснуллин, владимир леонтьев (новая каховка), следственный комитет россии (ск рф)
Херсонская область , Разрушение Каховской ГЭС, Марат Хуснуллин, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Следственный комитет России (СК РФ)
Хуснуллин провел заседание по последствиям наводнения в Херсонской области

Хуснуллин провел заседание штаба по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области

© AP Photo / LibkosЗатопленный район Херсона
Затопленный район Херсона - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© AP Photo / Libkos
Затопленный район Херсона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил в своем телеграм-канале, что провел штаб с новыми регионами, обсуждались вопросы ликвидации последствий наводнения в Херсонской области.
"Сегодня на субботнем штабе с новыми регионами рассмотрели ряд вопросов, связанных с работой комиссии. В частности, обсудили важные для людей вопросы обеспечения питьевой водой и электричеством в пострадавших районах", - рассказал Хуснуллин.
Местный житель на лодке в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
"Ночуем в лодке". Что началось после подрыва Каховской ГЭС
Вчера, 08:00
Он сообщил, что для эвакуированных граждан организованы уже более 60 пунктов временного размещения. Для ликвидации последствий задействованы почти 700 человек и 220 единиц техники.
Хуснуллин возглавляет правкомиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области, которая создана по поручению президента РФ Владимира Путина.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Херсонская областьРазрушение Каховской ГЭСМарат ХуснуллинВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала