https://ria.ru/20230610/navodnenie-1877400658.html

Хуснуллин провел заседание по последствиям наводнения в Херсонской области

Хуснуллин провел заседание по последствиям наводнения в Херсонской области - РИА Новости, 10.06.2023

Хуснуллин провел заседание по последствиям наводнения в Херсонской области

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил в своем телеграм-канале, что провел штаб с новыми регионами, обсуждались вопросы ликвидации последствий наводнения в... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T15:50

2023-06-10T15:50

2023-06-10T15:50

херсонская область

разрушение каховской гэс

марат хуснуллин

владимир леонтьев (новая каховка)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил в своем телеграм-канале, что провел штаб с новыми регионами, обсуждались вопросы ликвидации последствий наводнения в Херсонской области. "Сегодня на субботнем штабе с новыми регионами рассмотрели ряд вопросов, связанных с работой комиссии. В частности, обсудили важные для людей вопросы обеспечения питьевой водой и электричеством в пострадавших районах", - рассказал Хуснуллин. Он сообщил, что для эвакуированных граждан организованы уже более 60 пунктов временного размещения. Для ликвидации последствий задействованы почти 700 человек и 220 единиц техники. Хуснуллин возглавляет правкомиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области, которая создана по поручению президента РФ Владимира Путина. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230610/zatoplenie-1877268959.html

херсонская область

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херсонская область , разрушение каховской гэс, марат хуснуллин, владимир леонтьев (новая каховка), следственный комитет россии (ск рф)