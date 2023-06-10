https://ria.ru/20230610/nastuplenie-1877407096.html
Рогов объяснил тактику ВСУ на Запорожском направлении
Рогов объяснил тактику ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 10.06.2023
Рогов объяснил тактику ВСУ на Запорожском направлении
Украинские войска на запорожском участке фронта пытаются наступать в ночное время, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T16:43
2023-06-10T16:43
2023-06-10T16:43
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Украинские войска на запорожском участке фронта пытаются наступать в ночное время, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинские войска уже третьи сутки пытаются наступать по ночам. Причина такой тактики – избежать попадания под удар нашей авиации и дронов-камикадзе. При этом они пытаются использовать, как техническое свое преимущество, наличие западного оборудования и приборов, установленных, в том числе, на танках, позволяющих вести бой в ночное время суток", - сказал Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230610/udar-1877400865.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Рогов объяснил тактику ВСУ на Запорожском направлении
Рогов: ВСУ на пытаются наступать ночью в Запорожье, чтобы избежать ударов авиации
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Украинские войска на запорожском участке фронта пытаются наступать в ночное время, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Украинские войска уже третьи сутки пытаются наступать по ночам. Причина такой тактики – избежать попадания под удар нашей авиации и дронов-камикадзе. При этом они пытаются использовать, как техническое свое преимущество, наличие западного оборудования и приборов, установленных, в том числе, на танках, позволяющих вести бой в ночное время суток", - сказал Рогов.
Запорожская область
стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев
не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России
находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье
, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь
.
Опубликовано видео удара Ка-52 по колонне иностранной бронетехники ВСУ