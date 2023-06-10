https://ria.ru/20230610/nastuplenie-1877407096.html

Рогов объяснил тактику ВСУ на Запорожском направлении

Рогов объяснил тактику ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 10.06.2023

Рогов объяснил тактику ВСУ на Запорожском направлении

Украинские войска на запорожском участке фронта пытаются наступать в ночное время, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T16:43

2023-06-10T16:43

2023-06-10T16:43

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Украинские войска на запорожском участке фронта пытаются наступать в ночное время, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинские войска уже третьи сутки пытаются наступать по ночам. Причина такой тактики – избежать попадания под удар нашей авиации и дронов-камикадзе. При этом они пытаются использовать, как техническое свое преимущество, наличие западного оборудования и приборов, установленных, в том числе, на танках, позволяющих вести бой в ночное время суток", - сказал Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230610/udar-1877400865.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы украины