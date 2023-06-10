https://ria.ru/20230610/nastuplenie-1877396468.html
Российские войска отбили попытки наступления ВСУ на двух направлениях
Российские войска отбили попытки наступления ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 10.06.2023
Российские войска отбили попытки наступления ВСУ на двух направлениях
Российские подразделения сорвали попытки наступления украинских войск на Южнодонецком и Запорожском направлениях, а также возле Артемовска, сообщили в... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T15:16
2023-06-10T15:16
2023-06-10T17:28
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российские подразделения сорвали попытки наступления украинских войск на Южнодонецком и Запорожском направлениях, а также возле Артемовска, сообщили в Минобороны."В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки ведения наступательных действий на Южнодонецком и Запорожском направлениях, а также в районе города Артемовска", — подчеркнули в ведомстве.Как уточняется, возле Яблоневого и Новопокровки в Запорожской области группировка войск "Восток" отразила две атаки противника силами до батальона. В районе Новоданиловки и Малой Токмачки удалось нанести поражение двум колоннам украинской бронетехники.Кроме того, на Времевском выступе ВСУ силами до мотопехотной роты трижды пытались атаковать в направлении Левадного в Запорожской области, а также Сторожевого и Нескучного в ДНР. Российские солдаты смогли их остановить.Общие потери противника на этих направлениях составили:В свою очередь, в районе Артемовска группировка войск "Юг" отразила пять атак подразделений ВСУ в направлении Клещеевки, Дубово-Василевки, Ягодного и Андреевки, не допустив их вклинивания в оборону. Противник при этом потерял до 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и две гаубицы Д-30.Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" усилиями авиации и артиллерии нанесла поражение украинским солдатам возле Стельмаховки в ЛНР, а также Новомлынска, Синьковки и Орлянки в Харьковской области. Также на этом направлении удалось пресечь деятельность четырех групп диверсантов.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" поразила украинские подразделения в районах Ямполовки в ДНР, Невского и Белогоровки в Луганской Народной Республике, а также Серебрянского лесничества. Возле Червоной Дибровы в ЛНР удалось ликвидировать группу диверсантов, а возле населенного пункта Петровское — уничтожить склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские подразделения продолжили наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении. В районе Ольговки они смогли уничтожить склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 93 украинских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 122 районах. В частности, возле Рай-Александровки в ДНР и в районе Харькова они нанесли удары по штабам 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ.
https://ria.ru/20230610/leopard-1877362105.html
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https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html
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вооруженные силы украины, в мире, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Украина
Российские войска отбили попытки наступления ВСУ на двух направлениях
Минобороны: ВСУ при попытках наступления потеряли четыре танка Leopard и пять БМП Bradley
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Российские подразделения сорвали попытки наступления украинских войск на Южнодонецком и Запорожском направлениях, а также возле Артемовска, сообщили в Минобороны
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«
"В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки ведения наступательных действий на Южнодонецком и Запорожском направлениях, а также в районе города Артемовска", — подчеркнули в ведомстве.
Как уточняется, возле Яблоневого и Новопокровки в Запорожской области группировка войск "Восток" отразила две атаки противника силами до батальона. В районе Новоданиловки и Малой Токмачки удалось нанести поражение двум колоннам украинской бронетехники.
Кроме того, на Времевском выступе ВСУ силами до мотопехотной роты трижды пытались атаковать в направлении Левадного в Запорожской области, а также Сторожевого и Нескучного в ДНР. Российские солдаты смогли их остановить.
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Общие потери противника на этих направлениях составили:
- до 300 военнослужащих;
- девять танков, включая четыре немецких Leopard;
- 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley;
- 14 боевых бронированных машин;
- шесть автомобилей;
- самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции.
В свою очередь, в районе Артемовска группировка войск "Юг" отразила пять атак подразделений ВСУ в направлении Клещеевки, Дубово-Василевки, Ягодного и Андреевки, не допустив их вклинивания в оборону. Противник при этом потерял до 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и две гаубицы Д-30.
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Группировка войск "Запад" усилиями авиации и артиллерии нанесла поражение украинским солдатам возле Стельмаховки в ЛНР, а также Новомлынска, Синьковки и Орлянки в Харьковской области. Также на этом направлении удалось пресечь деятельность четырех групп диверсантов.
Потери противника составили:
- до 65 военнослужащих;
- один бронетранспортер;
- два пикапа;
- артиллерийская система М777 производства США.
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Краснолиманское направление
Группировка войск "Центр" поразила украинские подразделения в районах Ямполовки в ДНР, Невского и Белогоровки в Луганской Народной Республике, а также Серебрянского лесничества. Возле Червоной Дибровы в ЛНР удалось ликвидировать группу диверсантов, а возле населенного пункта Петровское — уничтожить склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.
Потери противника составили:
- свыше 60 военнослужащих;
- боевая машина пехоты;
- две боевые бронированные машины;
- три автомобиля;
- самоходные артиллерийские установки Krab, "Гвоздика" и "Акация".
- гаубица Д-20.
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Российские подразделения продолжили наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении. В районе Ольговки они смогли уничтожить склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны.
Потери противника составили:
- до 40 военнослужащих;
- два автомобиля;
- самоходная артиллерийская установка "Акация".
Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 93 украинских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 122 районах. В частности, возле Рай-Александровки в ДНР и в районе Харькова они нанесли удары по штабам 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине