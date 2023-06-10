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Российские войска отбили попытки наступления ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 10.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:16 10.06.2023 (обновлено: 17:28 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/nastuplenie-1877396468.html
Российские войска отбили попытки наступления ВСУ на двух направлениях
Российские войска отбили попытки наступления ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 10.06.2023
Российские войска отбили попытки наступления ВСУ на двух направлениях
Российские подразделения сорвали попытки наступления украинских войск на Южнодонецком и Запорожском направлениях, а также возле Артемовска, сообщили в... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T15:16
2023-06-10T17:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
запорожская область
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российские подразделения сорвали попытки наступления украинских войск на Южнодонецком и Запорожском направлениях, а также возле Артемовска, сообщили в Минобороны.&quot;В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки ведения наступательных действий на Южнодонецком и Запорожском направлениях, а также в районе города Артемовска&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Как уточняется, возле Яблоневого и Новопокровки в Запорожской области группировка войск "Восток" отразила две атаки противника силами до батальона. В районе Новоданиловки и Малой Токмачки удалось нанести поражение двум колоннам украинской бронетехники.Кроме того, на Времевском выступе ВСУ силами до мотопехотной роты трижды пытались атаковать в направлении Левадного в Запорожской области, а также Сторожевого и Нескучного в ДНР. Российские солдаты смогли их остановить.Общие потери противника на этих направлениях составили:В свою очередь, в районе Артемовска группировка войск "Юг" отразила пять атак подразделений ВСУ в направлении Клещеевки, Дубово-Василевки, Ягодного и Андреевки, не допустив их вклинивания в оборону. Противник при этом потерял до 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и две гаубицы Д-30.Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" усилиями авиации и артиллерии нанесла поражение украинским солдатам возле Стельмаховки в ЛНР, а также Новомлынска, Синьковки и Орлянки в Харьковской области. Также на этом направлении удалось пресечь деятельность четырех групп диверсантов.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" поразила украинские подразделения в районах Ямполовки в ДНР, Невского и Белогоровки в Луганской Народной Республике, а также Серебрянского лесничества. Возле Червоной Дибровы в ЛНР удалось ликвидировать группу диверсантов, а возле населенного пункта Петровское — уничтожить склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские подразделения продолжили наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении. В районе Ольговки они смогли уничтожить склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 93 украинских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 122 районах. В частности, возле Рай-Александровки в ДНР и в районе Харькова они нанесли удары по штабам 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ.
https://ria.ru/20230610/leopard-1877362105.html
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запорожская область
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вооруженные силы украины, в мире, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Украина
Российские войска отбили попытки наступления ВСУ на двух направлениях

Минобороны: ВСУ при попытках наступления потеряли четыре танка Leopard и пять БМП Bradley

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С"
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С". Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российские подразделения сорвали попытки наступления украинских войск на Южнодонецком и Запорожском направлениях, а также возле Артемовска, сообщили в Минобороны.
«

"В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки ведения наступательных действий на Южнодонецком и Запорожском направлениях, а также в районе города Артемовска", — подчеркнули в ведомстве.

Как уточняется, возле Яблоневого и Новопокровки в Запорожской области группировка войск "Восток" отразила две атаки противника силами до батальона. В районе Новоданиловки и Малой Токмачки удалось нанести поражение двум колоннам украинской бронетехники.
Кроме того, на Времевском выступе ВСУ силами до мотопехотной роты трижды пытались атаковать в направлении Левадного в Запорожской области, а также Сторожевого и Нескучного в ДНР. Российские солдаты смогли их остановить.
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Общие потери противника на этих направлениях составили:
  • до 300 военнослужащих;
  • девять танков, включая четыре немецких Leopard;
  • 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley;
  • 14 боевых бронированных машин;
  • шесть автомобилей;
  • самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции.
В свою очередь, в районе Артемовска группировка войск "Юг" отразила пять атак подразделений ВСУ в направлении Клещеевки, Дубово-Василевки, Ягодного и Андреевки, не допустив их вклинивания в оборону. Противник при этом потерял до 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и две гаубицы Д-30.
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Купянское направление

Группировка войск "Запад" усилиями авиации и артиллерии нанесла поражение украинским солдатам возле Стельмаховки в ЛНР, а также Новомлынска, Синьковки и Орлянки в Харьковской области. Также на этом направлении удалось пресечь деятельность четырех групп диверсантов.
Потери противника составили:
  • до 65 военнослужащих;
  • один бронетранспортер;
  • два пикапа;
  • артиллерийская система М777 производства США.
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Краснолиманское направление

Группировка войск "Центр" поразила украинские подразделения в районах Ямполовки в ДНР, Невского и Белогоровки в Луганской Народной Республике, а также Серебрянского лесничества. Возле Червоной Дибровы в ЛНР удалось ликвидировать группу диверсантов, а возле населенного пункта Петровское — уничтожить склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.
Потери противника составили:
  • свыше 60 военнослужащих;
  • боевая машина пехоты;
  • две боевые бронированные машины;
  • три автомобиля;
  • самоходные артиллерийские установки Krab, "Гвоздика" и "Акация".
  • гаубица Д-20.
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9 июня, 08:00

Херсонское направление

Российские подразделения продолжили наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении. В районе Ольговки они смогли уничтожить склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны.
Потери противника составили:
  • до 40 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка "Акация".
Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 93 украинских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 122 районах. В частности, возле Рай-Александровки в ДНР и в районе Харькова они нанесли удары по штабам 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФУкраина
 
 
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