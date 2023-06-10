https://ria.ru/20230610/nastuplenie-1877396468.html

Российские войска отбили попытки наступления ВСУ на двух направлениях

Российские войска отбили попытки наступления ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 10.06.2023

Российские войска отбили попытки наступления ВСУ на двух направлениях

Российские подразделения сорвали попытки наступления украинских войск на Южнодонецком и Запорожском направлениях, а также возле Артемовска, сообщили в... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T15:16

2023-06-10T15:16

2023-06-10T17:28

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российские подразделения сорвали попытки наступления украинских войск на Южнодонецком и Запорожском направлениях, а также возле Артемовска, сообщили в Минобороны."В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки ведения наступательных действий на Южнодонецком и Запорожском направлениях, а также в районе города Артемовска", — подчеркнули в ведомстве.Как уточняется, возле Яблоневого и Новопокровки в Запорожской области группировка войск "Восток" отразила две атаки противника силами до батальона. В районе Новоданиловки и Малой Токмачки удалось нанести поражение двум колоннам украинской бронетехники.Кроме того, на Времевском выступе ВСУ силами до мотопехотной роты трижды пытались атаковать в направлении Левадного в Запорожской области, а также Сторожевого и Нескучного в ДНР. Российские солдаты смогли их остановить.Общие потери противника на этих направлениях составили:В свою очередь, в районе Артемовска группировка войск "Юг" отразила пять атак подразделений ВСУ в направлении Клещеевки, Дубово-Василевки, Ягодного и Андреевки, не допустив их вклинивания в оборону. Противник при этом потерял до 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и две гаубицы Д-30.Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" усилиями авиации и артиллерии нанесла поражение украинским солдатам возле Стельмаховки в ЛНР, а также Новомлынска, Синьковки и Орлянки в Харьковской области. Также на этом направлении удалось пресечь деятельность четырех групп диверсантов.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" поразила украинские подразделения в районах Ямполовки в ДНР, Невского и Белогоровки в Луганской Народной Республике, а также Серебрянского лесничества. Возле Червоной Дибровы в ЛНР удалось ликвидировать группу диверсантов, а возле населенного пункта Петровское — уничтожить склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские подразделения продолжили наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении. В районе Ольговки они смогли уничтожить склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 93 украинских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 122 районах. В частности, возле Рай-Александровки в ДНР и в районе Харькова они нанесли удары по штабам 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ.

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https://ria.ru/20230609/artemovsk-1877113624.html

https://ria.ru/20230607/tanki-1876612608.html

https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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