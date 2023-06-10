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СМИ: музыкантов, приехавших с концертом в Одессу, увезли в военкомат
СМИ: музыкантов, приехавших с концертом в Одессу, увезли в военкомат - РИА Новости, 10.06.2023
СМИ: музыкантов, приехавших с концертом в Одессу, увезли в военкомат
Сотрудники военкомата задержали музыкантов из джаз-группы Junket, приехавших с концертом в Одессу, сообщил Telegram-канал "Политика страны". РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T23:28
2023-06-10T23:28
2023-06-10T23:52
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сотрудники военкомата задержали музыкантов из джаз-группы Junket, приехавших с концертом в Одессу, сообщил Telegram-канал "Политика страны"."Задержали киевских музыкантов из группы Junket, которые приехали давать благотворительный концерт в один из клубов города 9 июня", — говорится в публикации.Как утверждают участники группы, их отправят служить в рядах украинской армии.
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одесса, украина, вооруженные силы украины, в мире
Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ: музыкантов, приехавших с концертом в Одессу, увезли в военкомат
Страна.ua: музыкантов группы Junket, приехавших с концертом в Одессу, увезли в военкомат