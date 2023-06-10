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СМИ: музыкантов, приехавших с концертом в Одессу, увезли в военкомат - РИА Новости, 10.06.2023
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23:28 10.06.2023 (обновлено: 23:52 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/muzykanty-1877447223.html
СМИ: музыкантов, приехавших с концертом в Одессу, увезли в военкомат
СМИ: музыкантов, приехавших с концертом в Одессу, увезли в военкомат - РИА Новости, 10.06.2023
СМИ: музыкантов, приехавших с концертом в Одессу, увезли в военкомат
Сотрудники военкомата задержали музыкантов из джаз-группы Junket, приехавших с концертом в Одессу, сообщил Telegram-канал "Политика страны". РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T23:28
2023-06-10T23:52
одесса
украина
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сотрудники военкомата задержали музыкантов из джаз-группы Junket, приехавших с концертом в Одессу, сообщил Telegram-канал "Политика страны".&quot;Задержали киевских музыкантов из группы Junket, которые приехали давать благотворительный концерт в один из клубов города 9 июня&quot;, — говорится в публикации.Как утверждают участники группы, их отправят служить в рядах украинской армии.
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одесса, украина, вооруженные силы украины, в мире
Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ: музыкантов, приехавших с концертом в Одессу, увезли в военкомат

Страна.ua: музыкантов группы Junket, приехавших с концертом в Одессу, увезли в военкомат

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сотрудники военкомата задержали музыкантов из джаз-группы Junket, приехавших с концертом в Одессу, сообщил Telegram-канал "Политика страны".
«

"Задержали киевских музыкантов из группы Junket, которые приехали давать благотворительный концерт в один из клубов города 9 июня", — говорится в публикации.

Как утверждают участники группы, их отправят служить в рядах украинской армии.
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
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