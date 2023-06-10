https://ria.ru/20230610/muzykanty-1877447223.html

СМИ: музыкантов, приехавших с концертом в Одессу, увезли в военкомат

СМИ: музыкантов, приехавших с концертом в Одессу, увезли в военкомат - РИА Новости, 10.06.2023

СМИ: музыкантов, приехавших с концертом в Одессу, увезли в военкомат

Сотрудники военкомата задержали музыкантов из джаз-группы Junket, приехавших с концертом в Одессу, сообщил Telegram-канал "Политика страны". РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T23:28

2023-06-10T23:28

2023-06-10T23:52

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сотрудники военкомата задержали музыкантов из джаз-группы Junket, приехавших с концертом в Одессу, сообщил Telegram-канал "Политика страны"."Задержали киевских музыкантов из группы Junket, которые приехали давать благотворительный концерт в один из клубов города 9 июня", — говорится в публикации.Как утверждают участники группы, их отправят служить в рядах украинской армии.

https://ria.ru/20230610/poteri-1877434376.html

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одесса, украина, вооруженные силы украины, в мире