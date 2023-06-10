https://ria.ru/20230610/moskva-1877366671.html
В московских парках открылись летние читальни
В московских парках открылись летние читальни - РИА Новости, 10.06.2023
В московских парках открылись летние читальни
Летние читальни открылись в московских парках "Измайлово", "Красная Пресня", Северного речного вокзала, а также в усадьбе Воронцово, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T10:30
2023-06-10T10:30
2023-06-10T10:30
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москва
северный речной вокзал
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Летние читальни открылись в московских парках "Измайлово", "Красная Пресня", Северного речного вокзала, а также в усадьбе Воронцово, сообщается на сайте мэра столицы. "В парках Москвы открылись летние читальни. До конца сезона любители литературы могут принять участие в тематических мастер-классах и программах, чтениях и обсуждениях произведений в кругу единомышленников. Большинство мероприятий подходит для детей и их родителей", - говорится в сообщении. Уточняется, что в усадьбе Воронцово летняя читальня, организованная объединением культурных центров ЮЗАО, расположена в павильоне "Лекторий". Там можно записаться в библиотеку, почитать понравившуюся книгу или взять ее с собой. Кроме того, работает зона буккроссинга. Также открыта летняя читальня в Измайловском парке в павильоне "Библиопарк". Всего здесь хранится около трех тысяч экземпляров книг. Читательский билет не требуется. Другая читальня работает в парке "Красная Пресня" в летнем павильоне напротив Каштановой аллеи. Здесь взрослые и дети могут выбрать книгу и бесплатно забрать ее для чтения домой, поиграть в настольные игры, сделать фотографии на память. Библиотеки объединения культурных центров САО приглашают в читальню на открытом воздухе в парке Северного речного вокзала. Здесь можно получить единый читательский билет и воспользоваться стеллажами для книгообмена. Каждые выходные посетителей будет ждать насыщенная программа мастер-классов.
https://ria.ru/20230607/kinoteatry-1876775231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, северный речной вокзал
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Северный Речной вокзал
В московских парках открылись летние читальни
В парках Москвы открылись летние читальни, где будут проводить мастер-классы и викторины
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Летние читальни открылись в московских парках "Измайлово", "Красная Пресня", Северного речного вокзала, а также в усадьбе Воронцово, сообщается на сайте
мэра столицы.
"В парках Москвы
открылись летние читальни. До конца сезона любители литературы могут принять участие в тематических мастер-классах и программах, чтениях и обсуждениях произведений в кругу единомышленников. Большинство мероприятий подходит для детей и их родителей", - говорится в сообщении.
В московских парках открылись летние кинотеатры
Уточняется, что в усадьбе Воронцово летняя читальня, организованная объединением культурных центров ЮЗАО, расположена в павильоне "Лекторий". Там можно записаться в библиотеку, почитать понравившуюся книгу или взять ее с собой. Кроме того, работает зона буккроссинга.
Также открыта летняя читальня в Измайловском парке в павильоне "Библиопарк". Всего здесь хранится около трех тысяч экземпляров книг. Читательский билет не требуется.
Другая читальня работает в парке "Красная Пресня" в летнем павильоне напротив Каштановой аллеи. Здесь взрослые и дети могут выбрать книгу и бесплатно забрать ее для чтения домой, поиграть в настольные игры, сделать фотографии на память.
Библиотеки объединения культурных центров САО приглашают в читальню на открытом воздухе в парке Северного речного вокзала. Здесь можно получить единый читательский билет и воспользоваться стеллажами для книгообмена. Каждые выходные посетителей будет ждать насыщенная программа мастер-классов.
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