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Кишинев признал скептицизм в Европе по перспективе вступления Молдавии в ЕС - РИА Новости, 10.06.2023
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11:25 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/moldaviya-1877371047.html
Кишинев признал скептицизм в Европе по перспективе вступления Молдавии в ЕС
Кишинев признал скептицизм в Европе по перспективе вступления Молдавии в ЕС - РИА Новости, 10.06.2023
Кишинев признал скептицизм в Европе по перспективе вступления Молдавии в ЕС
Ряд европейских стран скептично оценивает перспективы Молдавии на вступление в Евросоюз на фоне ситуации с коррупцией, отметил глава молдавского МИД Нику... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T11:25
2023-06-10T11:25
в мире
молдавия
кишинев
евросоюз
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КИШИНЕВ, 10 июн – РИА Новости. Ряд европейских стран скептично оценивает перспективы Молдавии на вступление в Евросоюз на фоне ситуации с коррупцией, отметил глава молдавского МИД Нику Попеску. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе июне 2022 одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре прошлого года в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях и выступившее за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты. "Молдавия в целом поступательно выполняет рекомендации ЕС, касательно проведения реформ. Мы уже показали, что в юстиции, например, воз тронулся. Тяжело, но дело движется. Есть государства, которые поддерживают расширение (ЕС), в том числе для Молдавии, но задают много вопросов, преимущественно связанных с коррупцией. Среди этих стран Нидерланды, Дания, Швеция, Австрия. Но и мы у себя в стране задаем те же вопросы, потому что не желаем, чтобы наши госструктуры, общество были коррумпированы", - цитирует Попеску телеканал PRO TV Кишинев. Жители Молдавии считают, что за два года правления партии "Действие и солидарность" жизнь в стране не стала лучше, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине мая Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Так, опрошенных 39% ответили, что ситуация не изменилась, 40% ответили, что реформы есть, но они незначительны, лишь 15% полагают, что реализуется множество реформ, 6% не смогли ответить. В то же время 51% опрошенных сомневаются в свободе прессы, 54% не чувствуют личной свободы, 55% не ощущают демократии и стабильности на рабочем месте, 58% сомневаются в безопасном будущем и не верят в независимость судебной системы, 60% сомневаются в росте качества медуслуг, 67% не верят, что власти слышат мнение граждан и не видят уменьшения уровня коррупции.
https://ria.ru/20230609/moldaviya-1877155481.html
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в мире, молдавия, кишинев, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Евросоюз
Кишинев признал скептицизм в Европе по перспективе вступления Молдавии в ЕС

Глава МИД Попеску: некоторые страны Европы скептически смотрят на членство Молдавии в ЕС

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга в Кишиневе
Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 10 июн – РИА Новости. Ряд европейских стран скептично оценивает перспективы Молдавии на вступление в Евросоюз на фоне ситуации с коррупцией, отметил глава молдавского МИД Нику Попеску.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе июне 2022 одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре прошлого года в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях и выступившее за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты.
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"Молдавия в целом поступательно выполняет рекомендации ЕС, касательно проведения реформ. Мы уже показали, что в юстиции, например, воз тронулся. Тяжело, но дело движется. Есть государства, которые поддерживают расширение (ЕС), в том числе для Молдавии, но задают много вопросов, преимущественно связанных с коррупцией. Среди этих стран Нидерланды, Дания, Швеция, Австрия. Но и мы у себя в стране задаем те же вопросы, потому что не желаем, чтобы наши госструктуры, общество были коррумпированы", - цитирует Попеску телеканал PRO TV Кишинев.
Жители Молдавии считают, что за два года правления партии "Действие и солидарность" жизнь в стране не стала лучше, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине мая Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики.
Так, опрошенных 39% ответили, что ситуация не изменилась, 40% ответили, что реформы есть, но они незначительны, лишь 15% полагают, что реализуется множество реформ, 6% не смогли ответить. В то же время 51% опрошенных сомневаются в свободе прессы, 54% не чувствуют личной свободы, 55% не ощущают демократии и стабильности на рабочем месте, 58% сомневаются в безопасном будущем и не верят в независимость судебной системы, 60% сомневаются в росте качества медуслуг, 67% не верят, что власти слышат мнение граждан и не видят уменьшения уровня коррупции.
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