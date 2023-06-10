https://ria.ru/20230610/moldaviya-1877371047.html

Кишинев признал скептицизм в Европе по перспективе вступления Молдавии в ЕС

Кишинев признал скептицизм в Европе по перспективе вступления Молдавии в ЕС - РИА Новости, 10.06.2023

Кишинев признал скептицизм в Европе по перспективе вступления Молдавии в ЕС

Ряд европейских стран скептично оценивает перспективы Молдавии на вступление в Евросоюз на фоне ситуации с коррупцией, отметил глава молдавского МИД Нику... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T11:25

2023-06-10T11:25

2023-06-10T11:25

в мире

молдавия

кишинев

евросоюз

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КИШИНЕВ, 10 июн – РИА Новости. Ряд европейских стран скептично оценивает перспективы Молдавии на вступление в Евросоюз на фоне ситуации с коррупцией, отметил глава молдавского МИД Нику Попеску. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе июне 2022 одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре прошлого года в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях и выступившее за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты. "Молдавия в целом поступательно выполняет рекомендации ЕС, касательно проведения реформ. Мы уже показали, что в юстиции, например, воз тронулся. Тяжело, но дело движется. Есть государства, которые поддерживают расширение (ЕС), в том числе для Молдавии, но задают много вопросов, преимущественно связанных с коррупцией. Среди этих стран Нидерланды, Дания, Швеция, Австрия. Но и мы у себя в стране задаем те же вопросы, потому что не желаем, чтобы наши госструктуры, общество были коррумпированы", - цитирует Попеску телеканал PRO TV Кишинев. Жители Молдавии считают, что за два года правления партии "Действие и солидарность" жизнь в стране не стала лучше, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине мая Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Так, опрошенных 39% ответили, что ситуация не изменилась, 40% ответили, что реформы есть, но они незначительны, лишь 15% полагают, что реализуется множество реформ, 6% не смогли ответить. В то же время 51% опрошенных сомневаются в свободе прессы, 54% не чувствуют личной свободы, 55% не ощущают демократии и стабильности на рабочем месте, 58% сомневаются в безопасном будущем и не верят в независимость судебной системы, 60% сомневаются в росте качества медуслуг, 67% не верят, что власти слышат мнение граждан и не видят уменьшения уровня коррупции.

https://ria.ru/20230609/moldaviya-1877155481.html

https://ria.ru/20230609/moldavia-1877318922.html

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кишинев

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, кишинев, евросоюз