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Власти Одесской области предупредили об усилении минно-взрывной опасности
Власти Одесской области предупредили об усилении минно-взрывной опасности - РИА Новости, 10.06.2023
Власти Одесской области предупредили об усилении минно-взрывной опасности
Минная опасность усилилась в Черном море, мины и взрывные предметы дрейфуют вдоль побережья, сообщил в субботу советник главы Одесской областной военной... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T08:50
2023-06-10T08:50
2023-06-10T08:50
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Минная опасность усилилась в Черном море, мины и взрывные предметы дрейфуют вдоль побережья, сообщил в субботу советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в в видео, опубликованном в его телеграм-канале. "Море: минно-взрывная опасность возросла. Мины прибивает к берегу. Сегодня купание в море равно идиотизму. Уберегите свою жизнь и жизнь своих близких", - заявил Братчук.Он отметил, пляжи стали опасной зоной. В мусоре, который прибивает к берегу, могут оказаться взрывоопасные предметы, не только мины, но и неразорвавшиеся снаряды.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина
Власти Одесской области предупредили об усилении минно-взрывной опасности
Одесская областная военная администрация предупредила об усилении минно-взрывной опасности