https://ria.ru/20230610/miny-1877356512.html

Власти Одесской области предупредили об усилении минно-взрывной опасности

Власти Одесской области предупредили об усилении минно-взрывной опасности - РИА Новости, 10.06.2023

Власти Одесской области предупредили об усилении минно-взрывной опасности

Минная опасность усилилась в Черном море, мины и взрывные предметы дрейфуют вдоль побережья, сообщил в субботу советник главы Одесской областной военной... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T08:50

2023-06-10T08:50

2023-06-10T08:50

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Минная опасность усилилась в Черном море, мины и взрывные предметы дрейфуют вдоль побережья, сообщил в субботу советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в в видео, опубликованном в его телеграм-канале. "Море: минно-взрывная опасность возросла. Мины прибивает к берегу. Сегодня купание в море равно идиотизму. Уберегите свою жизнь и жизнь своих близких", - заявил Братчук.Он отметил, пляжи стали опасной зоной. В мусоре, который прибивает к берегу, могут оказаться взрывоопасные предметы, не только мины, но и неразорвавшиеся снаряды.

https://ria.ru/20230610/serbiya-1877047738.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, одесская область, украина