Рейтинг@Mail.ru
Власти Одесской области предупредили об усилении минно-взрывной опасности - РИА Новости, 10.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:50 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/miny-1877356512.html
Власти Одесской области предупредили об усилении минно-взрывной опасности
Власти Одесской области предупредили об усилении минно-взрывной опасности - РИА Новости, 10.06.2023
Власти Одесской области предупредили об усилении минно-взрывной опасности
Минная опасность усилилась в Черном море, мины и взрывные предметы дрейфуют вдоль побережья, сообщил в субботу советник главы Одесской областной военной... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T08:50
2023-06-10T08:50
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873542086_387:538:3072:2048_1920x0_80_0_0_f8bb77105001c3f612d6f90f8fce74b9.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Минная опасность усилилась в Черном море, мины и взрывные предметы дрейфуют вдоль побережья, сообщил в субботу советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в в видео, опубликованном в его телеграм-канале. "Море: минно-взрывная опасность возросла. Мины прибивает к берегу. Сегодня купание в море равно идиотизму. Уберегите свою жизнь и жизнь своих близких", - заявил Братчук.Он отметил, пляжи стали опасной зоной. В мусоре, который прибивает к берегу, могут оказаться взрывоопасные предметы, не только мины, но и неразорвавшиеся снаряды.
https://ria.ru/20230610/serbiya-1877047738.html
одесская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873542086_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_47bb770242adc976a3b80957bd936886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина
Власти Одесской области предупредили об усилении минно-взрывной опасности

Одесская областная военная администрация предупредила об усилении минно-взрывной опасности

© AFP 2023 / ED JONESПротивотанковые заграждения в Одессе
Противотанковые заграждения в Одессе - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© AFP 2023 / ED JONES
Противотанковые заграждения в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Минная опасность усилилась в Черном море, мины и взрывные предметы дрейфуют вдоль побережья, сообщил в субботу советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
"Море: минно-взрывная опасность возросла. Мины прибивает к берегу. Сегодня купание в море равно идиотизму. Уберегите свою жизнь и жизнь своих близких", - заявил Братчук.
Он отметил, пляжи стали опасной зоной. В мусоре, который прибивает к берегу, могут оказаться взрывоопасные предметы, не только мины, но и неразорвавшиеся снаряды.
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Запад "сломал" друга России. Украина получила новый источник силы
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала