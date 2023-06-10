https://ria.ru/20230610/litsenziya-1877350509.html
В Госдуме обяжут получать лицензию на потенциально опасные породы собак
В Госдуме обяжут получать лицензию на потенциально опасные породы собак - РИА Новости, 10.06.2023
В Госдуме обяжут получать лицензию на потенциально опасные породы собак
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР разработала законопроект, которым предлагается обязать владельцев собак потенциально опасных пород получать лицензию на их... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T07:12
2023-06-10T07:12
2023-06-10T07:12
общество
евгения маркова
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР разработала законопроект, которым предлагается обязать владельцев собак потенциально опасных пород получать лицензию на их содержание и запретить физлицам разведение таких собак, копия законопроекта имеется в распоряжении РИА Новости. Согласно постановлению правительства, к потенциально опасным породам собак относятся акбаш, американский бандог, американский бульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы данных пород. "Для физических лиц (граждан) обязательным условием содержанием опасных пород собак является достижение возраста 18 лет. В случае содержания опасных пород собак гражданин обязан получить соответствующую лицензию на содержание опасных пород в районном управлении внутренних дел по месту постоянного проживания", — сообщается в тексте законопроекта. Для получения лицензии гражданам необходимо будет предоставить в орган внутренних дел по месту жительства в том числе медицинское заключение об отсутствии психического заболевания, справку о прохождении курса обучения начальным приемам дрессировки собак, отмечается в документе. Инициатива также предусматривает порядок аннулирования лицензии. Так, лицензия может быть аннулирована при систематических нарушениях норм, регламентирующих содержание и разведение собак потенциально опасных пород, уточняется в документе. Как отметил один из авторов инициативы, депутат ГД от ЛДПР Евгений Марков, к данным собакам нужен особый подход. "Неслучайно определённые породы собак выделяют как опасные. К ним нужен особый подход, и не каждый гражданин сможет совладать с ней. А проживание с псом такой породы в многоквартирном доме ставит под угрозу безопасность всех его жителей", — привели слова Маркова в пресс-службе фракции ЛДПР. Он уточнил, что одной из норм законопроекта также является соответствие жилища нормам минимальной общей жилой площади для совместного проживания человека и собаки, конкретные параметры которых каждый регион устанавливает самостоятельно.
https://ria.ru/20230510/samovygul-1870785681.html
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https://ria.ru/20230604/klichki-1876022823.html
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общество, евгения маркова, госдума рф, лдпр
Общество, Евгения Маркова, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме обяжут получать лицензию на потенциально опасные породы собак
В Госдуме предложили обязать владельцев собак потенциально опасных пород получать лицензию
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР разработала законопроект, которым предлагается обязать владельцев собак потенциально опасных пород получать лицензию на их содержание и запретить физлицам разведение таких собак, копия законопроекта имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно постановлению правительства, к потенциально опасным породам собак относятся акбаш, американский бандог, американский бульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы данных пород.
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"Для физических лиц (граждан) обязательным условием содержанием опасных пород собак является достижение возраста 18 лет. В случае содержания опасных пород собак гражданин обязан получить соответствующую лицензию на содержание опасных пород в районном управлении внутренних дел по месту постоянного проживания", — сообщается в тексте законопроекта.
Для получения лицензии гражданам необходимо будет предоставить в орган внутренних дел по месту жительства в том числе медицинское заключение об отсутствии психического заболевания, справку о прохождении курса обучения начальным приемам дрессировки собак, отмечается в документе.
Инициатива также предусматривает порядок аннулирования лицензии. Так, лицензия может быть аннулирована при систематических нарушениях норм, регламентирующих содержание и разведение собак потенциально опасных пород, уточняется в документе.
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Как отметил один из авторов инициативы, депутат ГД от ЛДПР Евгений Марков
, к данным собакам нужен особый подход.
"Неслучайно определённые породы собак выделяют как опасные. К ним нужен особый подход, и не каждый гражданин сможет совладать с ней. А проживание с псом такой породы в многоквартирном доме ставит под угрозу безопасность всех его жителей", — привели слова Маркова в пресс-службе фракции ЛДПР.
Он уточнил, что одной из норм законопроекта также является соответствие жилища нормам минимальной общей жилой площади для совместного проживания человека и собаки, конкретные параметры которых каждый регион устанавливает самостоятельно.
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