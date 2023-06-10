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Пострадавших от удара ВСУ по Арабатской стрелке доставят в Крым - РИА Новости, 10.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/krym-1877399779.html
Пострадавших от удара ВСУ по Арабатской стрелке доставят в Крым
Пострадавших от удара ВСУ по Арабатской стрелке доставят в Крым - РИА Новости, 10.06.2023
Пострадавших от удара ВСУ по Арабатской стрелке доставят в Крым
В Крым доставят восемь пострадавших в результате удара украинских войск по пункту временного размещения на Арабатской стрелке в Херсонской области, сообщил... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T15:43
2023-06-10T15:43
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. В Крым доставят восемь пострадавших в результате удара украинских войск по пункту временного размещения на Арабатской стрелке в Херсонской области, сообщил министр здравоохранения республики Константин Скорупский. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинскими войсками около пяти утра в субботу нанесены удары, предположительно ракетами Storm Shadow, по пунктам временного размещения на Арабатской стрелке, погибла женщина. "Всем пострадавшим, доставленным в лечебные учреждения Крыма, будет оказана необходимая специализированная медицинская помощь", - сказал Скорупский журналистам. При этом в пресс-службе минздрава республики отметили, что среди пострадавших - двое несовершеннолетних, предварительно, с травмами средней степени тяжести. Взрослые получили травмы средней и тяжелой степени.
https://ria.ru/20230609/obstrel-1877274667.html
https://ria.ru/20230610/rakety-1877349755.html
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херсонская область , владимир сальдо, общество
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Общество
Пострадавших от удара ВСУ по Арабатской стрелке доставят в Крым

В Крым доставят восьмерых пострадавших от ракетного удара ВСУ по Арабатской стрелке

Обстрел пионерского лагеря в Херсонской области тремя ракетами "Storm Shadow" со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Обстрел пионерского лагеря в Херсонской области тремя ракетами Storm Shadow со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Обстрел пионерского лагеря в Херсонской области тремя ракетами "Storm Shadow" со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. В Крым доставят восемь пострадавших в результате удара украинских войск по пункту временного размещения на Арабатской стрелке в Херсонской области, сообщил министр здравоохранения республики Константин Скорупский.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинскими войсками около пяти утра в субботу нанесены удары, предположительно ракетами Storm Shadow, по пунктам временного размещения на Арабатской стрелке, погибла женщина.
Обстрел пионерского лагеря в Херсонской области тремя ракетами Storm Shadow со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
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"Всем пострадавшим, доставленным в лечебные учреждения Крыма, будет оказана необходимая специализированная медицинская помощь", - сказал Скорупский журналистам.
При этом в пресс-службе минздрава республики отметили, что среди пострадавших - двое несовершеннолетних, предварительно, с травмами средней степени тяжести. Взрослые получили травмы средней и тяжелой степени.
Последствия удара по Арабатской стрелке в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
ВСУ обстреляли пункт эвакуации в Херсонской области, погибла женщина
Вчера, 06:52
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоОбщество
 
 
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