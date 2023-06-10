https://ria.ru/20230610/krym-1877399779.html

Пострадавших от удара ВСУ по Арабатской стрелке доставят в Крым

Пострадавших от удара ВСУ по Арабатской стрелке доставят в Крым - РИА Новости, 10.06.2023

Пострадавших от удара ВСУ по Арабатской стрелке доставят в Крым

В Крым доставят восемь пострадавших в результате удара украинских войск по пункту временного размещения на Арабатской стрелке в Херсонской области, сообщил... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T15:43

2023-06-10T15:43

2023-06-10T15:43

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. В Крым доставят восемь пострадавших в результате удара украинских войск по пункту временного размещения на Арабатской стрелке в Херсонской области, сообщил министр здравоохранения республики Константин Скорупский. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинскими войсками около пяти утра в субботу нанесены удары, предположительно ракетами Storm Shadow, по пунктам временного размещения на Арабатской стрелке, погибла женщина. "Всем пострадавшим, доставленным в лечебные учреждения Крыма, будет оказана необходимая специализированная медицинская помощь", - сказал Скорупский журналистам. При этом в пресс-службе минздрава республики отметили, что среди пострадавших - двое несовершеннолетних, предварительно, с травмами средней степени тяжести. Взрослые получили травмы средней и тяжелой степени.

https://ria.ru/20230609/obstrel-1877274667.html

https://ria.ru/20230610/rakety-1877349755.html

херсонская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

херсонская область , владимир сальдо, общество