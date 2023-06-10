Губернатор Кубани посетил Херсонскую область, проверив ход ремонтных работ
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев посетил Херсонскую область, где проинспектировал ход ремонтных работ в трёх школах и районной больнице, реализуемых краснодарской Региональной строительной компанией.
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"Накануне вместе с моими заместителями посетили подшефную Херсонскую область. С врио губернатора Владимиром Сальдо и руководителем областного правительства Андреем Алексеенко пообщались с местными жителями, посетили объекты, которые восстанавливают при участии нашей региональной строительной компании. Это три школы и районная больница", - написал Кондратьев в телеграм-канале.
В области восстанавливают школы №3 и №4 в Геническе, а также школу №1 в поселке городского типа Новотроицкое. По словам Кондратьева, на данный момент в учреждениях полностью обновляют коммуникации, занимаются отделкой и благоустройством пришкольной территории.
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"К первому сентября основной фронт работ должен быть выполнен. Все, что не будет мешать учебному процессу – закончим до конца года. Особое внимание спортзалам – не везде они есть… Поэтому решили в школах, не только капитально отремонтировать внутренние помещения, но и оборудовать современные уличные спортивные площадки, с зонами для игровых видов спорта и воркаута", - отметил глава Кубани.
Он также проинспектировал ход восстановительных работ в здании центрального медучреждения Геническа.
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"Районной больнице в Геническе более ста лет, основные корпуса -1960-70-х годов. Сегодня там принимают сложных пациентов, поэтому и условия нужно создавать соответствующие. В первую очередь, капитально отремонтируем обветшавшие здания. Эти работы планируем закончить тоже до конца этого года", - добавил Кондратьев.
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