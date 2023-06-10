https://ria.ru/20230610/kondratev-1877421207.html

Губернатор Кубани посетил Херсонскую область, проверив ход ремонтных работ

Губернатор Кубани посетил Херсонскую область, проверив ход ремонтных работ - РИА Новости, 10.06.2023

Губернатор Кубани посетил Херсонскую область, проверив ход ремонтных работ

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев посетил Херсонскую область, где проинспектировал ход ремонтных работ в трёх школах и районной больнице, реализуемых... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T18:04

2023-06-10T18:04

2023-06-10T18:04

краснодарский край

общество

херсонская область

геническ

вениамин кондратьев

владимир сальдо

андрей алексеенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805793428_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_078a1b219e8c3a156b884e83e7193fe4.jpg

КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев посетил Херсонскую область, где проинспектировал ход ремонтных работ в трёх школах и районной больнице, реализуемых краснодарской Региональной строительной компанией. "Накануне вместе с моими заместителями посетили подшефную Херсонскую область. С врио губернатора Владимиром Сальдо и руководителем областного правительства Андреем Алексеенко пообщались с местными жителями, посетили объекты, которые восстанавливают при участии нашей региональной строительной компании. Это три школы и районная больница", - написал Кондратьев в телеграм-канале. В области восстанавливают школы №3 и №4 в Геническе, а также школу №1 в поселке городского типа Новотроицкое. По словам Кондратьева, на данный момент в учреждениях полностью обновляют коммуникации, занимаются отделкой и благоустройством пришкольной территории. "К первому сентября основной фронт работ должен быть выполнен. Все, что не будет мешать учебному процессу – закончим до конца года. Особое внимание спортзалам – не везде они есть… Поэтому решили в школах, не только капитально отремонтировать внутренние помещения, но и оборудовать современные уличные спортивные площадки, с зонами для игровых видов спорта и воркаута", - отметил глава Кубани. Он также проинспектировал ход восстановительных работ в здании центрального медучреждения Геническа. "Районной больнице в Геническе более ста лет, основные корпуса -1960-70-х годов. Сегодня там принимают сложных пациентов, поэтому и условия нужно создавать соответствующие. В первую очередь, капитально отремонтируем обветшавшие здания. Эти работы планируем закончить тоже до конца этого года", - добавил Кондратьев.

херсонская область

геническ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, херсонская область , геническ, вениамин кондратьев, владимир сальдо, андрей алексеенко