Рейтинг@Mail.ru
СМИ: польская компания может быть замешана в терактах на "Северных потоках" - РИА Новости, 10.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/kompaniya-1877363986.html
СМИ: польская компания может быть замешана в терактах на "Северных потоках"
СМИ: польская компания может быть замешана в терактах на "Северных потоках" - РИА Новости, 10.06.2023
СМИ: польская компания может быть замешана в терактах на "Северных потоках"
Представитель нацбезопасности Польши не отрицает, что в терактах на "Северных потоках" может быть замешана какая-то польская компания, сообщает газета Wall... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T10:07
2023-06-10T10:07
в мире
польша
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856588361_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_c1c328a0e3d1d0bf3d1388e1013daa39.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Представитель нацбезопасности Польши не отрицает, что в терактах на "Северных потоках" может быть замешана какая-то польская компания, сообщает газета Wall Street Journal. "Я не могу исключить, что в этом деле замешана какая-то польская компания или что-то еще", - заявил высокопоставленный представитель национальной безопасности Польши изданию. В статье говорится, что немецкие следователи изучают доказательства того, что Польшу использовали в качестве оперативной базы для атак на "Северных потоках", она, согласно материалам расследования, была центром логистики и финансирования атак в сентябре прошлого года. Ранее немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". В свою очередь немецкая газета Süddeutsche Zeitung ранее опубликовала собственное расследование, выполненное совместно с другими СМИ Германии и Европы, в котором высказывается версия о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, "Андромеду" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. При этом внезапно в 2020 году на счету этой фирмы оказались 2,8 миллиона евро. Отмечается, что некоторые члены группы, которые могут быть причастны к диверсии, предъявили хозяину "Андромеды" поддельные болгарские и румынские паспорта. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20230608/diversiya-1876949382.html
https://ria.ru/20230606/plany-1876571945.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856588361_98:0:1921:1367_1920x0_80_0_0_e7df37ecfd083b48aeca44e76ad7ca5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Польша, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
СМИ: польская компания может быть замешана в терактах на "Северных потоках"

WSJ: Варшава не исключает причастность польской компании к терактам на "Северных потоках"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Представитель нацбезопасности Польши не отрицает, что в терактах на "Северных потоках" может быть замешана какая-то польская компания, сообщает газета Wall Street Journal.
"Я не могу исключить, что в этом деле замешана какая-то польская компания или что-то еще", - заявил высокопоставленный представитель национальной безопасности Польши изданию.
В статье говорится, что немецкие следователи изучают доказательства того, что Польшу использовали в качестве оперативной базы для атак на "Северных потоках", она, согласно материалам расследования, была центром логистики и финансирования атак в сентябре прошлого года.
Ранее немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Песков призвал выявить детали диверсии на "Северных потоках"
8 июня, 14:09
В свою очередь немецкая газета Süddeutsche Zeitung ранее опубликовала собственное расследование, выполненное совместно с другими СМИ Германии и Европы, в котором высказывается версия о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, "Андромеду" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. При этом внезапно в 2020 году на счету этой фирмы оказались 2,8 миллиона евро. Отмечается, что некоторые члены группы, которые могут быть причастны к диверсии, предъявили хозяину "Андромеды" поддельные болгарские и румынские паспорта.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
США заранее узнали о планах Киева атаковать "Северные потоки", пишут СМИ
6 июня, 19:20
 
В миреПольшаСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала