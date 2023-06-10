https://ria.ru/20230610/khaker-1877358161.html

Хакеры атаковали российские компании под видом рассылки о призыве

Хакеры атаковали российские компании под видом рассылки о призыве - РИА Новости, 10.06.2023

Хакеры атаковали российские компании под видом рассылки о призыве

Хакеры в этом месяце атаковали российские компании с помощью массовой фишинговой рассылки под видом документов от госорганов о призыве и мобилизации, сообщили... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T09:10

2023-06-10T09:10

2023-06-10T09:10

технологии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847642127_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ccad12bc55c5ead6540e8d5af2ef2ee6.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Хакеры в этом месяце атаковали российские компании с помощью массовой фишинговой рассылки под видом документов от госорганов о призыве и мобилизации, сообщили РИА Новости в компании Bi.Zone. "Мы с начала июня фиксируем массовую рассылку фишинговых писем, на этой неделе было несколько волн. Злоумышленники использовали спуфинг, то есть подделывали адрес отправителя, для получателя письмо выглядело как сообщение из госорганов", - рассказали в компании. Отмечается, что письма приходили на корпоративные адреса сотрудников российских компаний с темами: "призыв по мобилизации", "всеобщая мобилизация 2023", "сверка документов военкомат", "призывники 2023 список" и так далее, а внутри письма был прикрепленный архив якобы с документами. В архиве был вредоносный файл, который устанавливал на устройство троян DCRat, позволяющий получить полный контроль над системой. С таким вирусом хакеры могут делать скриншоты, записывать последовательность нажатия клавиш, получать содержимое буфера обмена и тем самым собирать конфиденциальные данные у бизнеса. "Даже неподготовленные злоумышленники достигают целей, когда используют злободневные темы и человеческий фактор. К сожалению, избежать подобных угроз практически невозможно. Поэтому организации должны обеспечить адекватную защиту от современных фишинговых атак", - прокомментировал руководитель управления киберразведки Bi.Zone Олег Скулкин.

https://ria.ru/20230608/mobilizatsiya-1876862318.html

https://ria.ru/20230606/sms-1876340767.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия