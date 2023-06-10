https://ria.ru/20230610/izrail-1877360670.html

В арабском секторе Израиля от рук преступников погиб бедуин

В арабском секторе Израиля от рук преступников погиб бедуин - РИА Новости, 10.06.2023

В арабском секторе Израиля от рук преступников погиб бедуин

Молодой бедуин был убит в субботу утром на юге Израиля, став, таким образом, сотой жертвой нарастающей волны преступности в арабском сообществе Израиля с начала РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T09:42

2023-06-10T09:42

2023-06-10T09:42

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июн - РИА Новости. Молодой бедуин был убит в субботу утром на юге Израиля, став, таким образом, сотой жертвой нарастающей волны преступности в арабском сообществе Израиля с начала года и восьмой за последние два дня, сообщают израильские СМИ. По данным газеты The Times of Israel, 21-летний юноша был смертельно ранен в ходе драки с иностранными рабочими недалеко от южного города Офаким. Издание отмечает со ссылкой на полицию, что юноша был, по-видимому, частью группы лиц, пытавшихся украсть сельскохозяйственное оборудование. Полиция уже задержала двоих подозреваемых в убийстве и расследует произошедшее, как криминальный инцидент. Сегодняшнее убийство стало пятнадцатым в арабском сообществе Израиля с начала месяца. В пятницу 15-летняя девочка погибла в результате перестрелки у въезда в арабский поселок Ярка на севере Израиля, а в четверг пять человек погибли в результате стрельбы в арабской деревне Яфия недалеко от города Назарет также на севере страны. Обострение криминальной обстановки в арабском секторе Израиля на днях прокомментировал премьер Биньямин Нетаньяху, пообещав усилить наряды полиции сотрудниками службы общей безопасности (ШАБАК) и добиться скорейшего результата по снижению преступности среди арабского населения страны. За первую половину 2023 года число убийств в арабском сообществе Израиля возросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В пятницу недалеко от Назарета состоялся массовый арабский протест против роста преступности в арабском сообществе. Протестующие обвиняли правительство в бездействии и призывали к незамедлительным мерам по борьбе с преступностью. Шесть бывших начальников полиции Израиля и более трех десятков их заместителей подписались под письмом премьеру Нетаньяху с призывом уволить крайне правого политика Итамара Бен-Гвира с поста министра национальной безопасности, предупредив, что он представляет "осязаемую и непосредственную" угрозу безопасности Государства Израиль.

https://ria.ru/20230605/stolknoveniya-1876136434.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, биньямин нетаньяху