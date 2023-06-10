https://ria.ru/20230610/islandiya-1877384846.html
В МИД прокомментировали решение Исландии о понижении дипотношений с Россией
В МИД прокомментировали решение Исландии о понижении дипотношений с Россией - РИА Новости, 10.06.2023
В МИД прокомментировали решение Исландии о понижении дипотношений с Россией
Решение Исландии о понижении уровня дипотношений с РФ рушит комплекс российско-исландского взаимодействия, Москва ответит на антироссийские действия Рейкьявика, РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T14:14
2023-06-10T14:14
2023-06-10T14:23
россия
исландия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876457625_0:176:3016:1873_1920x0_80_0_0_19dbe7d01ae0ca58072836e923d1c406.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Решение Исландии о понижении уровня дипотношений с РФ рушит комплекс российско-исландского взаимодействия, Москва ответит на антироссийские действия Рейкьявика, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ."Вся ответственность за подобное развитие ситуации целиком лежит на исландской стороне. Будем учитывать это недружественное решение при выстраивании наших связей с Исландией в будущем. На все антироссийские действия Рейкьявика неизбежно последует соответствующая реакция", - заявили в МИД."Принятое властями Исландии решение о понижении уровня дипотношений с Россией рушит весь комплекс российско-исландского взаимодействия, которое традиционно базировалось на взаимном уважении и многоплановом сотрудничестве", - добавили в ведомстве.В МИД подчеркнули, что Россия внесла важный вклад в становление суверенного исландского государства, одной из первых признав его независимость, много сделала для защиты интересов Исландии в непростые для исландского народа времена.
https://ria.ru/20230609/posolstvo-1877244199.html
россия
исландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876457625_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_4c765520489e978575570ea8fa55ad05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, исландия, в мире
В МИД прокомментировали решение Исландии о понижении дипотношений с Россией
В МИД заявили, что Россия ответит на решение Исландии о понижении дипотношений
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Решение Исландии о понижении уровня дипотношений с РФ рушит комплекс российско-исландского взаимодействия, Москва ответит на антироссийские действия Рейкьявика, говорится в сообщении
, опубликованном на сайте МИД РФ.
"Вся ответственность за подобное развитие ситуации целиком лежит на исландской стороне. Будем учитывать это недружественное решение при выстраивании наших связей с Исландией в будущем. На все антироссийские действия Рейкьявика неизбежно последует соответствующая реакция", - заявили в МИД.
"Принятое властями Исландии
решение о понижении уровня дипотношений с Россией рушит весь комплекс российско-исландского взаимодействия, которое традиционно базировалось на взаимном уважении и многоплановом сотрудничестве", - добавили в ведомстве.
В МИД подчеркнули, что Россия внесла важный вклад в становление суверенного исландского государства, одной из первых признав его независимость, много сделала для защиты интересов Исландии в непростые для исландского народа времена.
Исландия приостановит работу посольства в Москве