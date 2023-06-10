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В МИД прокомментировали решение Исландии о понижении дипотношений с Россией - РИА Новости, 10.06.2023
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14:14 10.06.2023 (обновлено: 14:23 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/islandiya-1877384846.html
В МИД прокомментировали решение Исландии о понижении дипотношений с Россией
В МИД прокомментировали решение Исландии о понижении дипотношений с Россией - РИА Новости, 10.06.2023
В МИД прокомментировали решение Исландии о понижении дипотношений с Россией
Решение Исландии о понижении уровня дипотношений с РФ рушит комплекс российско-исландского взаимодействия, Москва ответит на антироссийские действия Рейкьявика, РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T14:14
2023-06-10T14:23
россия
исландия
в мире
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Решение Исландии о понижении уровня дипотношений с РФ рушит комплекс российско-исландского взаимодействия, Москва ответит на антироссийские действия Рейкьявика, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ."Вся ответственность за подобное развитие ситуации целиком лежит на исландской стороне. Будем учитывать это недружественное решение при выстраивании наших связей с Исландией в будущем. На все антироссийские действия Рейкьявика неизбежно последует соответствующая реакция", - заявили в МИД."Принятое властями Исландии решение о понижении уровня дипотношений с Россией рушит весь комплекс российско-исландского взаимодействия, которое традиционно базировалось на взаимном уважении и многоплановом сотрудничестве", - добавили в ведомстве.В МИД подчеркнули, что Россия внесла важный вклад в становление суверенного исландского государства, одной из первых признав его независимость, много сделала для защиты интересов Исландии в непростые для исландского народа времена.
https://ria.ru/20230609/posolstvo-1877244199.html
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россия, исландия, в мире
Россия, Исландия, В мире
В МИД прокомментировали решение Исландии о понижении дипотношений с Россией

В МИД заявили, что Россия ответит на решение Исландии о понижении дипотношений

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Решение Исландии о понижении уровня дипотношений с РФ рушит комплекс российско-исландского взаимодействия, Москва ответит на антироссийские действия Рейкьявика, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
"Вся ответственность за подобное развитие ситуации целиком лежит на исландской стороне. Будем учитывать это недружественное решение при выстраивании наших связей с Исландией в будущем. На все антироссийские действия Рейкьявика неизбежно последует соответствующая реакция", - заявили в МИД.
"Принятое властями Исландии решение о понижении уровня дипотношений с Россией рушит весь комплекс российско-исландского взаимодействия, которое традиционно базировалось на взаимном уважении и многоплановом сотрудничестве", - добавили в ведомстве.
В МИД подчеркнули, что Россия внесла важный вклад в становление суверенного исландского государства, одной из первых признав его независимость, много сделала для защиты интересов Исландии в непростые для исландского народа времена.
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