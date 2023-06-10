https://ria.ru/20230610/islandiya-1877384846.html

В МИД прокомментировали решение Исландии о понижении дипотношений с Россией

В МИД прокомментировали решение Исландии о понижении дипотношений с Россией - РИА Новости, 10.06.2023

В МИД прокомментировали решение Исландии о понижении дипотношений с Россией

Решение Исландии о понижении уровня дипотношений с РФ рушит комплекс российско-исландского взаимодействия, Москва ответит на антироссийские действия Рейкьявика, РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T14:14

2023-06-10T14:14

2023-06-10T14:23

россия

исландия

в мире

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Решение Исландии о понижении уровня дипотношений с РФ рушит комплекс российско-исландского взаимодействия, Москва ответит на антироссийские действия Рейкьявика, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ."Вся ответственность за подобное развитие ситуации целиком лежит на исландской стороне. Будем учитывать это недружественное решение при выстраивании наших связей с Исландией в будущем. На все антироссийские действия Рейкьявика неизбежно последует соответствующая реакция", - заявили в МИД."Принятое властями Исландии решение о понижении уровня дипотношений с Россией рушит весь комплекс российско-исландского взаимодействия, которое традиционно базировалось на взаимном уважении и многоплановом сотрудничестве", - добавили в ведомстве.В МИД подчеркнули, что Россия внесла важный вклад в становление суверенного исландского государства, одной из первых признав его независимость, много сделала для защиты интересов Исландии в непростые для исландского народа времена.

https://ria.ru/20230609/posolstvo-1877244199.html

россия

исландия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, исландия, в мире