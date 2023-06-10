https://ria.ru/20230610/gosudarstvennost-1877439977.html

В Крыму заявили, что государственность Украины осталась только в соцсетях

В Крыму заявили, что государственность Украины осталась только в соцсетях - РИА Новости, 10.06.2023

В Крыму заявили, что государственность Украины осталась только в соцсетях

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в эфире телеканала "Крым 24", что государственность Украины сегодня существует только в соцсетях. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T21:37

2023-06-10T21:37

2023-06-10T21:38

в мире

украина

владимир константинов

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в эфире телеканала "Крым 24", что государственность Украины сегодня существует только в соцсетях. "На сегодня государственность Украины утрачена по факту. Она есть в каких-то средствах массой информации, социальных сетях, но по факту государственность там убита", - сказал Константинов.По его словам, будущее Украины и ее границ является важным вопросом для обсуждения.

https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870102322.html

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в мире, украина, владимир константинов, республика крым