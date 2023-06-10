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В Крыму заявили, что государственность Украины осталась только в соцсетях
В Крыму заявили, что государственность Украины осталась только в соцсетях - РИА Новости, 10.06.2023
В Крыму заявили, что государственность Украины осталась только в соцсетях
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в эфире телеканала "Крым 24", что государственность Украины сегодня существует только в соцсетях. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T21:37
2023-06-10T21:37
2023-06-10T21:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в эфире телеканала "Крым 24", что государственность Украины сегодня существует только в соцсетях. "На сегодня государственность Украины утрачена по факту. Она есть в каких-то средствах массой информации, социальных сетях, но по факту государственность там убита", - сказал Константинов.По его словам, будущее Украины и ее границ является важным вопросом для обсуждения.
https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870102322.html
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в мире, украина, владимир константинов, республика крым
В мире, Украина, Владимир Константинов, Республика Крым
В Крыму заявили, что государственность Украины осталась только в соцсетях
Глава парламента Крыма Константинов: государственность Украины осталась только в соцсетях