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Женщина-легенда с позывным "Чайка": уникальные фото Валентины Терешковой - РИА Новости, 10.06.2023
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Культура
 
05:34 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/fotoarkhiv-1877237141.html
Женщина-легенда с позывным "Чайка": уникальные фото Валентины Терешковой
Женщина-легенда с позывным "Чайка": уникальные фото Валентины Терешковой - РИА Новости, 10.06.2023
Женщина-легенда с позывным "Чайка": уникальные фото Валентины Терешковой
Мы продолжаем серию материалов об уникальной коллекции оцифрованных атрибутированных фотоизображений из хранилища РИА Новости, в котором более трех миллионов... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T05:34
2023-06-10T05:34
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Мы продолжаем серию материалов об уникальной коллекции оцифрованных атрибутированных фотоизображений из хранилища РИА Новости, в котором более трех миллионов кадров. Самые ранние датируются серединой XIX века. Сотрудники Службы визуальных проектов ведут научную работу по поиску достоверной информации к историческим снимкам разных лет.На первом фото: летчик-космонавт Валентина Терешкова в тренажере космического корабля "Восток" во время подготовки к полету в космос, Звездный городок Московской области."Эй! Небо, сними шляпу", — произнесла Валентина Терешкова 16 июня 1963 года, перед тем как стать легендой.16 июня исполняется 60 лет с полета в космос первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Покорять звездное небо она отправилась на корабле "Восток-6". Одновременно на орбите находился корабль "Восток-5", пилотируемый космонавтом Валерием Быковским, который стартовал 14 июня с космодрома Байконур в Казахстане.Решение о создании женского отряда космонавтов было принято в 1961-м, а в начале следующего года в аэроклубах ДОСААФ в обстановке строжайшей секретности был объявлен набор претенденток. В то время был период жесткого противостояния и соперничества в освоении космоса между СССР и США. И терять лидерство Советский Союз не собирался. Желающих попасть в отряд космонавтов в то время было очень много, и программа подготовки женщин в полет ничем не отличалась от мужской. Требования к кандидатам были жесткие, а преимущество отдавалось тем, кто занимался парашютным спортом, поскольку будущему космонавту нужно было катапультироваться после торможения и приземляться на парашюте.Политбюро ЦК КПСС приняло решение отобрать лишь пятерых из восьмисот человек.Первыми были выбраны: спортсменка-парашютистка Ирина Соловьева; мастер спорта СССР по парашютному спорту Татьяна Кузнецова и ткачиха Ярославского комбината, парашютистка Ярославского аэроклуба Валентина Терешкова. Второй набор прошли: кандидат математических наук, летчица Валентина Пономарева и учитель в Рязанской области Жанна Ёркина.Валентина Терешкова доказала всему миру главное: женщина может легко конкурировать с мужчинами в самых сложных профессиональных областях, но при этом оставаться все той же очаровательной кокеткой, какой ее создала природа.Валентина Терешкова не была самой подготовленной из кандидаток, так у Ирины Соловьевой было около 700 прыжков с парашютом, а у Терешковой — не дотягивало и до сотни. Лучшей по результатам теоретической подготовки и медицинских тестов была признана Валентина Пономарева, которая была единственной летчицей в составе отряда. В Центре подготовки их ждало то же обучение и те же тренировки, что первый мужской отряд космонавтов. Программу отбора сами авторы впоследствии называли "сверхсложной". Но поскольку это все же были девушки, различий тоже хватало. Например, первое время у них не было армейской формы, поскольку в наличии не было костюмов для женщин. Основными кандидатами были Пономарева и Терешкова. Говорят, что окончательный выбор сделал сам руководитель Советского Союза Никита Хрущев. Ею оказалась та, которая стала не только десятым космонавтом мира, но и первой на Земле женщиной-космонавтом, совершившей одиночный полет.Валентина Терешкова с дочерью Аленой дома в Звездном городке Московской области, 1964 год.Валентина Терешкова провела в космосе почти трое суток, совершив 48 витков вокруг Земли. Важно отметить, что у "Чайки" было два дублера и это объяснялось тем, что женский организм тяжелее переносит нагрузки. Основным была назначена Ирина Соловьева, а вторым - Валентина Пономарева, которая является автором того самого позывного Терешковой "Чайка"."Пионеры космоса". Летчики-космонавты СССР, Герои Советского Союза Юрий Гагарин и Валентина Терешкова в Звездном городке Московской области, 1963 год.Советский народ с трепетом встречал в Куйбышеве летчиков-космонавтов Валентину Терешкову – "Чайку" и Валерия Быковского – "Ястреба" после успешного завершения группового полета кораблей "Восток-5" и "Восток-6", посадка которых состоялась 19 июня. Имя Валентины Терешковой стоит рядом с именем Юрия Гагарина. Так же, как и у Гагарина, с которым ее связывали теплые дружеские отношения, это был ее единственный полет в космос, а после его гибели об очередной экспедиции и речи больше идти не могло.Из космоса "Чайка" вернулась женщиной-легендой, женщиной-символом.Международная медиагруппа "Россия сегодня" подготовила уличную фотовыставку, посвященную 60-летнему юбилею полета в космос первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Уникальные фотографии о подготовке к полету и не только можно посмотреть у здания информагентства с 26 июня по 23 июля 2023 года.
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Культура, Фотография, РИА Новости

Женщина-легенда с позывным "Чайка": уникальные фото Валентины Терешковой

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЛетчик-космонавт Валентина Терешкова, ставшая впоследствии первой в мире женщиной-космонавтом, в тренажере космического корабля "Восток"
Летчик-космонавт Валентина Терешкова, ставшая впоследствии первой в мире женщиной-космонавтом, в тренажере космического корабля Восток - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Мы продолжаем серию материалов об уникальной коллекции оцифрованных атрибутированных фотоизображений из хранилища РИА Новости, в котором более трех миллионов кадров. Самые ранние датируются серединой XIX века. Сотрудники Службы визуальных проектов ведут научную работу по поиску достоверной информации к историческим снимкам разных лет.
На первом фото: летчик-космонавт Валентина Терешкова в тренажере космического корабля "Восток" во время подготовки к полету в космос, Звездный городок Московской области.
"Эй! Небо, сними шляпу", — произнесла Валентина Терешкова 16 июня 1963 года, перед тем как стать легендой.
16 июня исполняется 60 лет с полета в космос первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Покорять звездное небо она отправилась на корабле "Восток-6". Одновременно на орбите находился корабль "Восток-5", пилотируемый космонавтом Валерием Быковским, который стартовал 14 июня с космодрома Байконур в Казахстане.
Решение о создании женского отряда космонавтов было принято в 1961-м, а в начале следующего года в аэроклубах ДОСААФ в обстановке строжайшей секретности был объявлен набор претенденток. В то время был период жесткого противостояния и соперничества в освоении космоса между СССР и США. И терять лидерство Советский Союз не собирался. Желающих попасть в отряд космонавтов в то время было очень много, и программа подготовки женщин в полет ничем не отличалась от мужской. Требования к кандидатам были жесткие, а преимущество отдавалось тем, кто занимался парашютным спортом, поскольку будущему космонавту нужно было катапультироваться после торможения и приземляться на парашюте.
Политбюро ЦК КПСС приняло решение отобрать лишь пятерых из восьмисот человек.
Первыми были выбраны: спортсменка-парашютистка Ирина Соловьева; мастер спорта СССР по парашютному спорту Татьяна Кузнецова и ткачиха Ярославского комбината, парашютистка Ярославского аэроклуба Валентина Терешкова. Второй набор прошли: кандидат математических наук, летчица Валентина Пономарева и учитель в Рязанской области Жанна Ёркина.
© РИА Новости / Александр Моклецов | Перейти в медиабанкПервая в мире женщина-космонавт, герой Советского Союза Валентина Терешкова прихорашивается дома в Звездном городке перед выходом на торжественное мероприятие
Первая в мире женщина-космонавт, герой Советского Союза Валентина Терешкова прихорашивается дома в Звездном городке перед выходом на торжественное мероприятие - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Александр Моклецов
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Первая в мире женщина-космонавт, герой Советского Союза Валентина Терешкова прихорашивается дома в Звездном городке перед выходом на торжественное мероприятие
Валентина Терешкова доказала всему миру главное: женщина может легко конкурировать с мужчинами в самых сложных профессиональных областях, но при этом оставаться все той же очаровательной кокеткой, какой ее создала природа.
Валентина Терешкова не была самой подготовленной из кандидаток, так у Ирины Соловьевой было около 700 прыжков с парашютом, а у Терешковой — не дотягивало и до сотни. Лучшей по результатам теоретической подготовки и медицинских тестов была признана Валентина Пономарева, которая была единственной летчицей в составе отряда. В Центре подготовки их ждало то же обучение и те же тренировки, что первый мужской отряд космонавтов. Программу отбора сами авторы впоследствии называли "сверхсложной". Но поскольку это все же были девушки, различий тоже хватало. Например, первое время у них не было армейской формы, поскольку в наличии не было костюмов для женщин. Основными кандидатами были Пономарева и Терешкова. Говорят, что окончательный выбор сделал сам руководитель Советского Союза Никита Хрущев. Ею оказалась та, которая стала не только десятым космонавтом мира, но и первой на Земле женщиной-космонавтом, совершившей одиночный полет.
© РИА Новости / Александр Моклецов | Перейти в медиабанкПервый в мире ребенок, отец и мать которого были космонавтами, дочь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой и первого космонавта, участвующего в военном эксперименте в космосе Андрияна Николаева - Лена
Первый в мире ребенок, отец и мать которого были космонавтами, дочь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой и первого космонавта, участвующего в военном эксперименте в космосе Андрияна Николаева - Лена - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Александр Моклецов
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Первый в мире ребенок, отец и мать которого были космонавтами, дочь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой и первого космонавта, участвующего в военном эксперименте в космосе Андрияна Николаева - Лена
Валентина Терешкова с дочерью Аленой дома в Звездном городке Московской области, 1964 год.
Валентина Терешкова провела в космосе почти трое суток, совершив 48 витков вокруг Земли. Важно отметить, что у "Чайки" было два дублера и это объяснялось тем, что женский организм тяжелее переносит нагрузки. Основным была назначена Ирина Соловьева, а вторым - Валентина Пономарева, которая является автором того самого позывного Терешковой "Чайка".
© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкЛетчики-космонавты СССР, Герои Советского Союза Юрий Гагарин и Валентина Терешкова
Летчики-космонавты СССР, Герои Советского Союза Юрий Гагарин и Валентина Терешкова - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Летчики-космонавты СССР, Герои Советского Союза Юрий Гагарин и Валентина Терешкова
"Пионеры космоса". Летчики-космонавты СССР, Герои Советского Союза Юрий Гагарин и Валентина Терешкова в Звездном городке Московской области, 1963 год.
Советский народ с трепетом встречал в Куйбышеве летчиков-космонавтов Валентину Терешкову – "Чайку" и Валерия Быковского – "Ястреба" после успешного завершения группового полета кораблей "Восток-5" и "Восток-6", посадка которых состоялась 19 июня. Имя Валентины Терешковой стоит рядом с именем Юрия Гагарина. Так же, как и у Гагарина, с которым ее связывали теплые дружеские отношения, это был ее единственный полет в космос, а после его гибели об очередной экспедиции и речи больше идти не могло.
Из космоса "Чайка" вернулась женщиной-легендой, женщиной-символом.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" подготовила уличную фотовыставку, посвященную 60-летнему юбилею полета в космос первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Уникальные фотографии о подготовке к полету и не только можно посмотреть у здания информагентства с 26 июня по 23 июля 2023 года.
Американский пианист Ван Клиберн, ставший первым победителем, во время выступления 14 апреля 1958 года на заключительном концерте лауреатов и победителей в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
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