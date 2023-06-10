https://ria.ru/20230610/evakuatsiya-1877431357.html

Зеленский заявил об эвакуации трех тысяч человек из-за ЧП на Каховской ГЭС

Зеленский заявил об эвакуации трех тысяч человек из-за ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 10.06.2023

Зеленский заявил об эвакуации трех тысяч человек из-за ЧП на Каховской ГЭС

Владимир Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, что Киев эвакуировал более 3 тысяч человек с подконтрольной Киеву части... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T19:43

2023-06-10T19:43

2023-06-10T19:43

разрушение каховской гэс

украина

в мире

владимир зеленский

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, что Киев эвакуировал более 3 тысяч человек с подконтрольной Киеву части Херсонской области и из Николаевской области после разрушения Каховской гидроэлектростанции. "По состоянию на данный момент на территории Херсонской и Николаевской областей эвакуированы уже более 3 тысяч человек", - сообщил президент Украины. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижняя и последняя) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, она расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230610/ukraina-1877368631.html

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разрушение каховской гэс, украина, в мире, владимир зеленский