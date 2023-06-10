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Эрдогана проинформировали о взрыве на ракетном заводе в Анкаре - РИА Новости, 10.06.2023
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13:10 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/erdogan-1877379133.html
Эрдогана проинформировали о взрыве на ракетном заводе в Анкаре
Эрдогана проинформировали о взрыве на ракетном заводе в Анкаре - РИА Новости, 10.06.2023
Эрдогана проинформировали о взрыве на ракетном заводе в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил информацию от министра национальной обороны Яшара Гюлера относительно взрыва на заводе по производству ракет,... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T13:10
2023-06-10T13:10
в мире
турция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
яшар гюлер
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АНКАРА, 10 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил информацию от министра национальной обороны Яшара Гюлера относительно взрыва на заводе по производству ракет, сообщила газета Yeni Şafak. На заводе по производству ракет и взрывчатых веществ MKE в Анкаре в субботу утром прогремел взрыв, в результате которого погибли пять человек, сообщили ранее журналистам в министерстве национальной обороны Турции. "Президент Эрдоган позвонил Яшару Гюлеру, министру национальной обороны, и получил информацию о взрыве", - пишет издание. В свою очередь министр юстиции Турции Йылмаз Тундж сообщил в Twitter, что начато необходимое судебное и административное расследование для выяснения обстоятельств инцидента.
https://ria.ru/20230610/pogibshie-1877367909.html
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в мире, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, яшар гюлер
В мире, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Яшар Гюлер
Эрдогана проинформировали о взрыве на ракетном заводе в Анкаре

Yeni Şafak: глава Турции Реджеп Эрдоган получил информацию о взрыве на военном заводе

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 10 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил информацию от министра национальной обороны Яшара Гюлера относительно взрыва на заводе по производству ракет, сообщила газета Yeni Şafak.
На заводе по производству ракет и взрывчатых веществ MKE в Анкаре в субботу утром прогремел взрыв, в результате которого погибли пять человек, сообщили ранее журналистам в министерстве национальной обороны Турции.
Машины скорой помощи на территории завода по производству ракет в Анкаре, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
При взрыве на заводе в Анкаре погибли пять человек
Вчера, 10:43
"Президент Эрдоган позвонил Яшару Гюлеру, министру национальной обороны, и получил информацию о взрыве", - пишет издание.
В свою очередь министр юстиции Турции Йылмаз Тундж сообщил в Twitter, что начато необходимое судебное и административное расследование для выяснения обстоятельств инцидента.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Власти назвали предварительную причину взрыва на заводе в Анкаре
Вчера, 11:42
 
В миреТурцияАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганЯшар Гюлер
 
 
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