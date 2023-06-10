https://ria.ru/20230610/erdogan-1877379133.html
Эрдогана проинформировали о взрыве на ракетном заводе в Анкаре
Эрдогана проинформировали о взрыве на ракетном заводе в Анкаре - РИА Новости, 10.06.2023
Эрдогана проинформировали о взрыве на ракетном заводе в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил информацию от министра национальной обороны Яшара Гюлера относительно взрыва на заводе по производству ракет,... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T13:10
2023-06-10T13:10
2023-06-10T13:10
в мире
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реджеп тайип эрдоган
яшар гюлер
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АНКАРА, 10 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил информацию от министра национальной обороны Яшара Гюлера относительно взрыва на заводе по производству ракет, сообщила газета Yeni Şafak. На заводе по производству ракет и взрывчатых веществ MKE в Анкаре в субботу утром прогремел взрыв, в результате которого погибли пять человек, сообщили ранее журналистам в министерстве национальной обороны Турции. "Президент Эрдоган позвонил Яшару Гюлеру, министру национальной обороны, и получил информацию о взрыве", - пишет издание. В свою очередь министр юстиции Турции Йылмаз Тундж сообщил в Twitter, что начато необходимое судебное и административное расследование для выяснения обстоятельств инцидента.
https://ria.ru/20230610/pogibshie-1877367909.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, яшар гюлер
В мире, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Яшар Гюлер
Эрдогана проинформировали о взрыве на ракетном заводе в Анкаре
Yeni Şafak: глава Турции Реджеп Эрдоган получил информацию о взрыве на военном заводе
АНКАРА, 10 июн – РИА Новости.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил информацию от министра национальной обороны Яшара Гюлера относительно взрыва на заводе по производству ракет, сообщила газета Yeni Şafak
.
На заводе по производству ракет и взрывчатых веществ MKE в Анкаре в субботу утром прогремел взрыв, в результате которого погибли пять человек, сообщили ранее журналистам в министерстве национальной обороны Турции.
При взрыве на заводе в Анкаре погибли пять человек
"Президент Эрдоган позвонил Яшару Гюлеру, министру национальной обороны, и получил информацию о взрыве", - пишет издание.
В свою очередь министр юстиции Турции Йылмаз Тундж сообщил в Twitter, что начато необходимое судебное и административное расследование для выяснения обстоятельств инцидента.
Власти назвали предварительную причину взрыва на заводе в Анкаре