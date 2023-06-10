https://ria.ru/20230610/dorogi-1877360799.html

На Мичуринском проспекте в Москве заменили асфальт

На Мичуринском проспекте в Москве заменили асфальт - РИА Новости, 10.06.2023

На Мичуринском проспекте в Москве заменили асфальт

Около 300 тысяч квадратных метров асфальта заменили на Мичуринском проспекте на западе Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T09:43

2023-06-10T09:43

2023-06-10T09:43

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Около 300 тысяч квадратных метров асфальта заменили на Мичуринском проспекте на западе Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части на Мичуринском проспекте. Это было необходимо из-за образовавшейся колейности и серьезного износа верхнего слоя дорожного полотна. В общей сложности заменили почти 300 тысяч квадратных метров асфальта на всем протяжении магистрали, работы проводились преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения. В них были задействованы 350 рабочих и 170 единиц специализированной техники", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что после завершения дорожно-ремонтных работ нанесли разметку: осевые и краевые линии, линии рядности, дублирующие знаки, остановки общественного транспорта. Сообщается, что всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменят свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта. Для его укладки используют собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 заводах, находящихся в собственности города.

https://ria.ru/20220920/asfalt-1818036611.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков