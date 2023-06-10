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На Мичуринском проспекте в Москве заменили асфальт - РИА Новости, 10.06.2023
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09:43 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/dorogi-1877360799.html
На Мичуринском проспекте в Москве заменили асфальт
На Мичуринском проспекте в Москве заменили асфальт - РИА Новости, 10.06.2023
На Мичуринском проспекте в Москве заменили асфальт
Около 300 тысяч квадратных метров асфальта заменили на Мичуринском проспекте на западе Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T09:43
2023-06-10T09:43
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Около 300 тысяч квадратных метров асфальта заменили на Мичуринском проспекте на западе Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части на Мичуринском проспекте. Это было необходимо из-за образовавшейся колейности и серьезного износа верхнего слоя дорожного полотна. В общей сложности заменили почти 300 тысяч квадратных метров асфальта на всем протяжении магистрали, работы проводились преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения. В них были задействованы 350 рабочих и 170 единиц специализированной техники", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что после завершения дорожно-ремонтных работ нанесли разметку: осевые и краевые линии, линии рядности, дублирующие знаки, остановки общественного транспорта. Сообщается, что всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменят свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта. Для его укладки используют собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 заводах, находящихся в собственности города.
https://ria.ru/20220920/asfalt-1818036611.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
На Мичуринском проспекте в Москве заменили асфальт

Около 300 тысяч квадратных метров асфальта заменили на Мичуринском проспекте в Москве

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУкладка асфальта
Укладка асфальта - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Укладка асфальта. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Около 300 тысяч квадратных метров асфальта заменили на Мичуринском проспекте на западе Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части на Мичуринском проспекте. Это было необходимо из-за образовавшейся колейности и серьезного износа верхнего слоя дорожного полотна. В общей сложности заменили почти 300 тысяч квадратных метров асфальта на всем протяжении магистрали, работы проводились преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения. В них были задействованы 350 рабочих и 170 единиц специализированной техники", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что после завершения дорожно-ремонтных работ нанесли разметку: осевые и краевые линии, линии рядности, дублирующие знаки, остановки общественного транспорта.
Сообщается, что всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменят свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта. Для его укладки используют собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 заводах, находящихся в собственности города.
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