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Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 10.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:01 10.06.2023 (обновлено: 17:35 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/donetsk-1877409916.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 10.06.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска в 16.40 выпустили еще две ракеты из РСЗО по Донецку, сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T17:01
2023-06-10T17:35
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.40 выпустили еще две ракеты из РСЗО по Донецку, сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Мемрик - город Донецк: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщениях представительства.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.В представительстве отметили, что с 15.55 по 16.35 украинские войска также выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, Донецку и Макеевке.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230610/obstrely-1877338674.html
https://ria.ru/20230609/obstrel-1877298065.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда на тротуаре в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.40 выпустили еще две ракеты из РСЗО по Донецку, сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Мемрик - город Донецк: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщениях представительства.
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Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.
В представительстве отметили, что с 15.55 по 16.35 украинские войска также выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, Донецку и Макеевке.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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