https://ria.ru/20230610/donetsk-1877394934.html

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 10.06.2023

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска в 14.55 выпустили 10 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T15:08

2023-06-10T15:08

2023-06-10T15:26

специальная военная операция на украине

происшествия

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

макеевка

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.55 выпустили 10 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.55 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.В представительстве отметили, что в 13.40 украинские войска также выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке.Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230609/obstrel-1877320760.html

https://ria.ru/20230610/ozeryanovka-1877383831.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, макеевка