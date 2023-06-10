Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка десять ракет из РСЗО
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.55 выпустили 10 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.55 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.
Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.
В представительстве отметили, что в 13.40 украинские войска также выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке.
Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.