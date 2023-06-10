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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 10.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:08 10.06.2023 (обновлено: 15:26 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/donetsk-1877394934.html
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 10.06.2023
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 14.55 выпустили 10 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T15:08
2023-06-10T15:26
специальная военная операция на украине
происшествия
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
макеевка
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.55 выпустили 10 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.55 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.В представительстве отметили, что в 13.40 украинские войска также выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке.Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230609/obstrel-1877320760.html
https://ria.ru/20230610/ozeryanovka-1877383831.html
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
макеевка
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происшествия, куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, макеевка
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Макеевка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка десять ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.55 выпустили 10 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.55 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.
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Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.
В представительстве отметили, что в 13.40 украинские войска также выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке.
Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОМакеевка
 
 
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