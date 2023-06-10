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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка ракетами - РИА Новости, 10.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:20 10.06.2023 (обновлено: 11:28 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/donetsk-1877370667.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка ракетами
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка ракетами - РИА Новости, 10.06.2023
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка ракетами
Украинские войска в 11.05 выпустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T11:20
2023-06-10T11:28
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.05 выпустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Кроме того, в представительстве сообщили, что украинские войска с 08.00 по 11.15 выпустили 66 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по районам Донецка, Горловке и Александровке.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР. Это самая отдаленная от центра часть города.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230609/deti-1877314892.html
https://ria.ru/20230610/ukraina-1877355565.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка ракетами

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.05 выпустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.
Кроме того, в представительстве сообщили, что украинские войска с 08.00 по 11.15 выпустили 66 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по районам Донецка, Горловке и Александровке.
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Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР. Это самая отдаленная от центра часть города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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