Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка ракетами
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.05 выпустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.
Кроме того, в представительстве сообщили, что украинские войска с 08.00 по 11.15 выпустили 66 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по районам Донецка, Горловке и Александровке.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР. Это самая отдаленная от центра часть города.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.