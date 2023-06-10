https://ria.ru/20230610/donetsk-1877370667.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка ракетами

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка ракетами - РИА Новости, 10.06.2023

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка ракетами

Украинские войска в 11.05 выпустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T11:20

2023-06-10T11:20

2023-06-10T11:28

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e6080e234a3c35d4e33ae0e58d038d48.jpg

ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.05 выпустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Кроме того, в представительстве сообщили, что украинские войска с 08.00 по 11.15 выпустили 66 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по районам Донецка, Горловке и Александровке.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР. Это самая отдаленная от центра часть города.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230609/deti-1877314892.html

https://ria.ru/20230610/ukraina-1877355565.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия