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Найденных в джунглях в Колумбии детей отвезут в Боготу - РИА Новости, 10.06.2023
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09:01 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/deti-1877357297.html
Найденных в джунглях в Колумбии детей отвезут в Боготу
Найденных в джунглях в Колумбии детей отвезут в Боготу - РИА Новости, 10.06.2023
Найденных в джунглях в Колумбии детей отвезут в Боготу
ВВС Колумбии сообщили, что найденных детей, которые 40 дней провели в джунглях после авиакатастрофы, транспортируют в столицу страны. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T09:01
2023-06-10T09:01
в мире
колумбия
густаво петро
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ВВС Колумбии сообщили, что найденных детей, которые 40 дней провели в джунглях после авиакатастрофы, транспортируют в столицу страны. "Гонка за жизнь! Спасенные несовершеннолетние представители коренного населения пересаживаются с вертолета... в самолет скорой помощи ВВС Колумбии вместе с экспертами по аэромедицинской транспортировке. Они вылетают... в Боготу", - говорится в сообщении ВВС Колумбии в Twitter. Ранее президент Колумбии Густаво Петро подтвердил, что четверо детей, которые были пассажирами разбившегося в мае самолета Cessna 206 и провели 40 дней в джунглях, найдены живыми. В субботу местная газета Tiempo со ссылкой на источники в вооруженных силах сообщала, что дети найдены живыми. По данным издания, дети обезвожены и пострадали от укусов насекомых. Ранее местные СМИ сообщали, что детям - 13, девять, четыре года и год. Как отмечают источники, дети были найдены солдатами и коренными жителями. Ранее президент Колумбии Густаво Петро сообщал, что вооруженные силы Колумбии обнаружили живыми в джунглях департамента Какета четырех детей, которые летели пассажирами на разбившейся Cessna 206. Однако потом Петро написал, что удалил сообщение про детей, поскольку ему информацию не подтвердили. Самолет Cessna 206, который летел из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в департаменте Какета на юге страны, сообщил об отказе двигателя и подал аварийный сигнал 1 мая. Его обнаружили после более чем 370 часов поисков. На борту находилось тело пилота, однако шести пассажиров, четверо из которых - несовершеннолетние, не было ни в салоне, ни в окрестностях самолета. По данным Tiempo, обнаруженные позднее два тела принадлежат второму пилоту Герману Мендосе и пассажирке, матери четверых детей Магдалене Мукутуи.
https://ria.ru/20230116/samolet-1845238780.html
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в мире, колумбия, густаво петро
В мире, Колумбия, Густаво Петро
Найденных в джунглях в Колумбии детей отвезут в Боготу

Детей, которые 40 дней провели в джунглях после авиакатастрофы, отвезут в Боготу

© Фото : Twitter @petrogustavoВ Колумбии нашли живыми четверых детей — пассажиров разбившегося в мае самолета Cessna 206
В Колумбии нашли живыми четверых детей — пассажиров разбившегося в мае самолета Cessna 206 - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© Фото : Twitter @petrogustavo
В Колумбии нашли живыми четверых детей — пассажиров разбившегося в мае самолета Cessna 206
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ВВС Колумбии сообщили, что найденных детей, которые 40 дней провели в джунглях после авиакатастрофы, транспортируют в столицу страны.
"Гонка за жизнь! Спасенные несовершеннолетние представители коренного населения пересаживаются с вертолета... в самолет скорой помощи ВВС Колумбии вместе с экспертами по аэромедицинской транспортировке. Они вылетают... в Боготу", - говорится в сообщении ВВС Колумбии в Twitter.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро подтвердил, что четверо детей, которые были пассажирами разбившегося в мае самолета Cessna 206 и провели 40 дней в джунглях, найдены живыми.
В субботу местная газета Tiempo со ссылкой на источники в вооруженных силах сообщала, что дети найдены живыми. По данным издания, дети обезвожены и пострадали от укусов насекомых.
Ранее местные СМИ сообщали, что детям - 13, девять, четыре года и год. Как отмечают источники, дети были найдены солдатами и коренными жителями.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро сообщал, что вооруженные силы Колумбии обнаружили живыми в джунглях департамента Какета четырех детей, которые летели пассажирами на разбившейся Cessna 206. Однако потом Петро написал, что удалил сообщение про детей, поскольку ему информацию не подтвердили.
Самолет Cessna 206, который летел из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в департаменте Какета на юге страны, сообщил об отказе двигателя и подал аварийный сигнал 1 мая. Его обнаружили после более чем 370 часов поисков. На борту находилось тело пилота, однако шести пассажиров, четверо из которых - несовершеннолетние, не было ни в салоне, ни в окрестностях самолета. По данным Tiempo, обнаруженные позднее два тела принадлежат второму пилоту Герману Мендосе и пассажирке, матери четверых детей Магдалене Мукутуи.
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В миреКолумбияГуставо Петро
 
 
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