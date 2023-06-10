Межведомственная делегация России передала Сирии около 260 тонн гумпомощи
Минобороны: межведомственная делегация России передала Сирии около 260 тонн гумпомощи
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРазгрузка самолета МЧС России с гуманитарной помощью, прибывшего в аэропорт Латакии
Разгрузка самолета МЧС России с гуманитарной помощью, прибывшего в аэропорт Латакии. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российская межведомственная делегация провела в Сирии более 50 гуманитарных акций и передала этой арабской стране порядка 260 тонн гуманитарных грузов, сообщили в Минобороны РФ.
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"Российская межведомственная делегация завершила свою работу в Сирийской Арабской Республике... Всего за время работы Российской межведомственной делегации проведено более 50 гуманитарных акций и рабочих встреч. Сирийской Арабской Республике было передано порядка 260 тонн гуманитарного груза", - говорится в сообщении.
В завершение своей работы делегация провела гуманитарную акцию в городе Сувейда. Представители правительства Москвы и Всероссийской общественной организации "Боевое братство" передали школе учебные пособия, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты и мультимедийное оборудование для оснащения классов изучения русского языка, а также портреты русских писателей.
Кроме того, делегация правительства Нижегородской области провела рабочую встречу с представителями министерства здравоохранения САР.
"В городе Дамаск открыт Центр деловой активности Нижегородской области. В центре представлена продукция предприятий сельскохозяйственной, медицинской и промешенной сфер российского региона. Данная площадка станет местом взаимодействия представителей бизнеса Нижегородской области и Сирии", - добавили в министерстве обороны РФ.