https://ria.ru/20230610/delegatsiya-1877349146.html

Межведомственная делегация России передала Сирии около 260 тонн гумпомощи

Межведомственная делегация России передала Сирии около 260 тонн гумпомощи - РИА Новости, 10.06.2023

Межведомственная делегация России передала Сирии около 260 тонн гумпомощи

Российская межведомственная делегация провела в Сирии более 50 гуманитарных акций и передала этой арабской стране порядка 260 тонн гуманитарных грузов, сообщили РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T06:11

2023-06-10T06:11

2023-06-10T06:11

россия

нижегородская область

сирия

боевое братство

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российская межведомственная делегация провела в Сирии более 50 гуманитарных акций и передала этой арабской стране порядка 260 тонн гуманитарных грузов, сообщили в Минобороны РФ. "Российская межведомственная делегация завершила свою работу в Сирийской Арабской Республике... Всего за время работы Российской межведомственной делегации проведено более 50 гуманитарных акций и рабочих встреч. Сирийской Арабской Республике было передано порядка 260 тонн гуманитарного груза", - говорится в сообщении. В завершение своей работы делегация провела гуманитарную акцию в городе Сувейда. Представители правительства Москвы и Всероссийской общественной организации "Боевое братство" передали школе учебные пособия, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты и мультимедийное оборудование для оснащения классов изучения русского языка, а также портреты русских писателей. Кроме того, делегация правительства Нижегородской области провела рабочую встречу с представителями министерства здравоохранения САР. "В городе Дамаск открыт Центр деловой активности Нижегородской области. В центре представлена продукция предприятий сельскохозяйственной, медицинской и промешенной сфер российского региона. Данная площадка станет местом взаимодействия представителей бизнеса Нижегородской области и Сирии", - добавили в министерстве обороны РФ.

https://ria.ru/20230607/siriya-1876825885.html

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нижегородская область

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россия, нижегородская область, сирия, боевое братство, общество