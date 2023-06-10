https://ria.ru/20230610/bezhentsy-1877354218.html

Около 50 беженцев из белгородского Шебекино выехали в Тульскую область

Около 50 беженцев из белгородского Шебекино выехали в Тульскую область - РИА Новости, 10.06.2023

Около 50 беженцев из белгородского Шебекино выехали в Тульскую область

Около 50 жителей Шебекино, покинувшие свои дома из-за обстрелов украинских войск, в пятницу выехали в Тульскую область, а Пензенская и Липецкая области приняли... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T08:23

2023-06-10T08:23

2023-06-10T08:43

общество

тульская область

липецкая область

шебекино

игорь артамонов

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 10 июн – РИА Новости. Около 50 жителей Шебекино, покинувшие свои дома из-за обстрелов украинских войск, в пятницу выехали в Тульскую область, а Пензенская и Липецкая области приняли уже более 700 жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Сорок девять человек из Шебекинского округа вчера отправились в Тульскую область. Помимо Тульской, Пензенская и Липецкая области уже приняли более 700 жителей из Шебекинского округа. Вчера, например, губернатор Игорь Артамонов, губернатор Липецкой области, встретился с нашими жителями. Посмотрел, как они устроились, и я очень благодарен лично ему и всем губернаторам, которые откликнулись на нашу беду и принимают наши семьи, принимают наших детей", - написал Гладков в своем телеграм-канале. ⠀Губернатор так же уточнил, что грузы гуманитарной помощи поступают практически из всех регионов России. В субботу было получено и разгружено 79 фур, что составляет более 200 тонн груза. Он добавил, что пункты выдачи в ближайшие два дня будут закрыты для сортировки и доставки товаров во все пункты выдачи в области. Регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня. Согласно данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покинули город и окрестности. Также власти продолжают отправлять детей из приграничных районов на летний отдых в другие регионы Российской Федерации.

https://ria.ru/20230608/shtrafy-1876956393.html

тульская область

липецкая область

шебекино

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Варвара Скокшина

общество, тульская область, липецкая область, шебекино, игорь артамонов, вячеслав гладков