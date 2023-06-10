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Российские войска уничтожили до 230 украинских военных в районе Артемовска - РИА Новости, 10.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 10.06.2023 (обновлено: 16:05 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/artemovsk-1877398073.html
Российские войска уничтожили до 230 украинских военных в районе Артемовска
Российские войска уничтожили до 230 украинских военных в районе Артемовска - РИА Новости, 10.06.2023
Российские войска уничтожили до 230 украинских военных в районе Артемовска
Подразделениями войск РФ в районе Артемовска за сутки уничтожено до 230 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T15:28
2023-06-10T16:05
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Подразделениями войск РФ в районе Артемовска за сутки уничтожено до 230 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ. По данным ведомства, в районе города Артемовск активными действиями "Южной" группировки войск в течение суток успешно отражены пять атак противника в направлении населенных пунктов Клещеевка, Дубово-Василиевка, Ягодное и Андреевка. "Вклинения противника в нашу оборону не допущено", - уточнили в министерстве. "В ходе боев на данном направлении уничтожено до 230 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
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Минобороны о потерях ВСУ на Запорожском и Южнодонецком направлениях
Войска Украины потеряли на Запорожском и Южнодонецком направлениях за сутки 300 человек и четыре "Леопарда", сообщили в субботу в Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. "Общие потери украинских войск на данных направлениях за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Cezar" производства Франции", - сказали в Минобороны.
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в мире, артемовск, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские войска уничтожили до 230 украинских военных в районе Артемовска

Минобороны: ВС России за сутки уничтожили до 230 украинских военных в районе Артемовска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртемовск
Артемовск - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Подразделениями войск РФ в районе Артемовска за сутки уничтожено до 230 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в районе города Артемовск активными действиями "Южной" группировки войск в течение суток успешно отражены пять атак противника в направлении населенных пунктов Клещеевка, Дубово-Василиевка, Ягодное и Андреевка. "Вклинения противника в нашу оборону не допущено", - уточнили в министерстве.
"В ходе боев на данном направлении уничтожено до 230 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30", - сказали в Минобороны.
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