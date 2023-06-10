https://ria.ru/20230610/artemovsk-1877398073.html

Российские войска уничтожили до 230 украинских военных в районе Артемовска

Российские войска уничтожили до 230 украинских военных в районе Артемовска - РИА Новости, 10.06.2023

Российские войска уничтожили до 230 украинских военных в районе Артемовска

Подразделениями войск РФ в районе Артемовска за сутки уничтожено до 230 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T15:28

2023-06-10T15:28

2023-06-10T16:05

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Подразделениями войск РФ в районе Артемовска за сутки уничтожено до 230 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ. По данным ведомства, в районе города Артемовск активными действиями "Южной" группировки войск в течение суток успешно отражены пять атак противника в направлении населенных пунктов Клещеевка, Дубово-Василиевка, Ягодное и Андреевка. "Вклинения противника в нашу оборону не допущено", - уточнили в министерстве. "В ходе боев на данном направлении уничтожено до 230 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

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Минобороны о потерях ВСУ на Запорожском и Южнодонецком направлениях Войска Украины потеряли на Запорожском и Южнодонецком направлениях за сутки 300 человек и четыре "Леопарда", сообщили в субботу в Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. "Общие потери украинских войск на данных направлениях за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Cezar" производства Франции", - сказали в Минобороны. 2023-06-10T15:28 true PT5M08S

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в мире, артемовск, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины