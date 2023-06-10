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В районе Артемовска успешно отразили атаки украинских военных - РИА Новости, 10.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:12 10.06.2023 (обновлено: 15:29 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/artemovsk-1877396048.html
В районе Артемовска успешно отразили атаки украинских военных
В районе Артемовска успешно отразили атаки украинских военных - РИА Новости, 10.06.2023
В районе Артемовска успешно отразили атаки украинских военных
Подразделения войск РФ в районе Артемовска отразили атаки украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T15:12
2023-06-10T15:29
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
россия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Подразделения войск РФ в районе Артемовска отразили атаки украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ.По данным ведомства, в районе города Артемовск активными действиями "Южной" группировки войск в течение суток успешно отражены пять атак противника в направлении населенных пунктов Клещеевка, Дубово-Василиевка, Ягодное и Андреевка. "Вклинения противника в нашу оборону не допущено", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20230609/artemovsk-1877113624.html
артемовск
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безопасность, артемовск, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Россия
В районе Артемовска успешно отразили атаки украинских военных

Минобороны: в районе Артемовска успешно отразили пять атак украинских военных

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Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Подразделения войск РФ в районе Артемовска отразили атаки украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в районе города Артемовск активными действиями "Южной" группировки войск в течение суток успешно отражены пять атак противника в направлении населенных пунктов Клещеевка, Дубово-Василиевка, Ягодное и Андреевка. "Вклинения противника в нашу оборону не допущено", - уточнили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскРоссия
 
 
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