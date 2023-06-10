https://ria.ru/20230610/artemovsk-1877396048.html
В районе Артемовска успешно отразили атаки украинских военных
В районе Артемовска успешно отразили атаки украинских военных - РИА Новости, 10.06.2023
В районе Артемовска успешно отразили атаки украинских военных
Подразделения войск РФ в районе Артемовска отразили атаки украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T15:12
2023-06-10T15:12
2023-06-10T15:29
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875761122_0:0:2969:1670_1920x0_80_0_0_cf1c3b000355b340dbbf4b891b881547.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Подразделения войск РФ в районе Артемовска отразили атаки украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ.По данным ведомства, в районе города Артемовск активными действиями "Южной" группировки войск в течение суток успешно отражены пять атак противника в направлении населенных пунктов Клещеевка, Дубово-Василиевка, Ягодное и Андреевка. "Вклинения противника в нашу оборону не допущено", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20230609/artemovsk-1877113624.html
артемовск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875761122_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a617513a3c14bfee6195bf65c9f3be42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, артемовск, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Россия
В районе Артемовска успешно отразили атаки украинских военных
Минобороны: в районе Артемовска успешно отразили пять атак украинских военных