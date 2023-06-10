https://ria.ru/20230610/artemovsk-1877396048.html

В районе Артемовска успешно отразили атаки украинских военных

В районе Артемовска успешно отразили атаки украинских военных - РИА Новости, 10.06.2023

В районе Артемовска успешно отразили атаки украинских военных

Подразделения войск РФ в районе Артемовска отразили атаки украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T15:12

2023-06-10T15:12

2023-06-10T15:29

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875761122_0:0:2969:1670_1920x0_80_0_0_cf1c3b000355b340dbbf4b891b881547.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Подразделения войск РФ в районе Артемовска отразили атаки украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны РФ.По данным ведомства, в районе города Артемовск активными действиями "Южной" группировки войск в течение суток успешно отражены пять атак противника в направлении населенных пунктов Клещеевка, Дубово-Василиевка, Ягодное и Андреевка. "Вклинения противника в нашу оборону не допущено", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20230609/artemovsk-1877113624.html

артемовск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, артемовск, россия