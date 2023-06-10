https://ria.ru/20230610/arkheologiya-1877239579.html
На Кубани нашли более 20 тысяч предметов VI – V веков до нашей эры
На Кубани нашли более 20 тысяч предметов VI – V веков до нашей эры - РИА Новости, 10.06.2023
На Кубани нашли более 20 тысяч предметов VI – V веков до нашей эры
В Славянском районе на Кубани нашли более 20 тысяч древних предметов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T05:34
2023-06-10T05:34
2023-06-10T05:34
культура
новости культуры
славянский район
краснодарский край
азовское море
археология
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. В Славянском районе на Кубани нашли более 20 тысяч древних предметов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.Их обнаружили в ходе раскопок на объекте археологического наследия. "Это меотское поселение VI – V веков до нашей эры и три могильника", – уточняется в публикации.Оно было небольшим производственным центром. Об этом говорят найденные обжигательный горн и хозяйственные ямы. Сероглиняные сосуды – свидетельство керамического производства.В пресс-службе напомнили, что меотами называли население, проживавшие возле "Меотийского болота" (ныне Азовское море). "Их появление связано с колонизацией греками Таманского полуострова и развитием торговли", – дополнили в пресс-службе. Поселение исчезло в III века до нашей эры.Спустя 200 лет здесь создали грунтовый могильник племен позднемеотской культуры. Археологи нашли захоронение воина с коротким железным мечом с кольцевым навершием. Прототипом клинка может быть оружие армии древнего Китая. Меотские мастера его копировали и изготавливливали для продажи.Как отметил Роман Лузинов, заместитель губернатора края, проведенное исследование связано со строительством новой автомобильной дороги от станицы Марьянской Красноармейского района до хутора Белого Темрюкского района.
https://ria.ru/20230531/arkheologiya-1875132875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, славянский район, краснодарский край, азовское море, археология
Культура, Новости культуры, Славянский район, Краснодарский край, Азовское море, Археология
На Кубани нашли более 20 тысяч предметов VI – V веков до нашей эры
На Кубани нашли более 20 тысяч предметов на месте поселения VI – V веков до нашей эры
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости.
В Славянском районе на Кубани нашли более 20 тысяч древних предметов, сообщает
пресс-служба администрации Краснодарского края.
Их обнаружили в ходе раскопок на объекте археологического наследия. "Это меотское поселение VI – V веков до нашей эры и три могильника", – уточняется в публикации.
Оно было небольшим производственным центром. Об этом говорят найденные обжигательный горн и хозяйственные ямы. Сероглиняные сосуды – свидетельство керамического производства.
В пресс-службе напомнили, что меотами называли население, проживавшие возле "Меотийского болота" (ныне Азовское море). "Их появление связано с колонизацией греками Таманского полуострова и развитием торговли", – дополнили в пресс-службе. Поселение исчезло в III века до нашей эры.
Спустя 200 лет здесь создали грунтовый могильник племен позднемеотской культуры. Археологи нашли захоронение воина с коротким железным мечом с кольцевым навершием. Прототипом клинка может быть оружие армии древнего Китая. Меотские мастера его копировали и изготавливливали для продажи.
Как отметил Роман Лузинов, заместитель губернатора края, проведенное исследование связано со строительством новой автомобильной дороги от станицы Марьянской Красноармейского района до хутора Белого Темрюкского района.
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