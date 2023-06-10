https://ria.ru/20230610/alkogolizm-1877357160.html
Нарколог назвал причину пивного алкоголизма у молодежи
Нарколог назвал причину пивного алкоголизма у молодежи - РИА Новости, 10.06.2023
Нарколог назвал причину пивного алкоголизма у молодежи
Пивной алкоголизм чаще развивается у молодых людей, переживших негативный эмоциональный опыт, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T09:00
2023-06-10T09:00
2023-06-10T09:00
россия
здоровье - общество
алкоголь
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пивной алкоголизм чаще развивается у молодых людей, переживших негативный эмоциональный опыт, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин в День пивовара. "К факторам, инициирующим потребление пива у молодых людей, относят негативные эмоции. Пациенты, страдающие пивным алкоголизмом, чаще становились свидетелями скандалов и драк в семье, жертвами физического насилия со стороны близких", - пояснил Масякин. Специалист отметил, что чаще всего пивной алкоголизм встречается среди молодежи, так как употребление этого напитка является элементом молодежного стиля жизни. Пивом начинают злоупотреблять в более раннем возрасте из-за легкой доступности напитка в семье, приятных для некоторых вкусовых качеств и способности утолять жажду. Врач пояснил, что пивной алкоголизм отличается многими, присущими только ему чертами. Например, очень интенсивным патологическим влечением к алкоголю, возникающим на самых ранних этапах злоупотребления пивом. Также наблюдается стремительный рост толерантности к напитку – уже в начале злоупотребления человек выпивает чрезвычайно большое количество пива, при этом его переносимость организмом увеличивалась в 5–10 раз. То есть, ощущение опьянения наступает значительно медленнее. "Из-за вкуса, наличия седативных компонентов и "несерьезности в градусах" бороться с влечением к пиву сложнее, чем с влечением к крепким напиткам", - подчеркнул Масякин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, здоровье - общество, алкоголь
Россия, Здоровье - Общество, Алкоголь
Нарколог назвал причину пивного алкоголизма у молодежи
Нарколог Масякин: пивной алкоголизм у молодежи может развиться из-за негативного опыта
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пивной алкоголизм чаще развивается у молодых людей, переживших негативный эмоциональный опыт, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин в День пивовара.
"К факторам, инициирующим потребление пива у молодых людей, относят негативные эмоции. Пациенты, страдающие пивным алкоголизмом, чаще становились свидетелями скандалов и драк в семье, жертвами физического насилия со стороны близких", - пояснил Масякин.
Специалист отметил, что чаще всего пивной алкоголизм встречается среди молодежи, так как употребление этого напитка является элементом молодежного стиля жизни. Пивом начинают злоупотреблять в более раннем возрасте из-за легкой доступности напитка в семье, приятных для некоторых вкусовых качеств и способности утолять жажду.
Врач пояснил, что пивной алкоголизм отличается многими, присущими только ему чертами. Например, очень интенсивным патологическим влечением к алкоголю, возникающим на самых ранних этапах злоупотребления пивом. Также наблюдается стремительный рост толерантности к напитку – уже в начале злоупотребления человек выпивает чрезвычайно большое количество пива, при этом его переносимость организмом увеличивалась в 5–10 раз. То есть, ощущение опьянения наступает значительно медленнее.
"Из-за вкуса, наличия седативных компонентов и "несерьезности в градусах" бороться с влечением к пиву сложнее, чем с влечением к крепким напиткам", - подчеркнул Масякин.
В России призывают возобновить проверки производителей пива, пишут СМИ