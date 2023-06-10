https://ria.ru/20230610/alkogolizm-1877357160.html

Нарколог назвал причину пивного алкоголизма у молодежи

Нарколог назвал причину пивного алкоголизма у молодежи - РИА Новости, 10.06.2023

Нарколог назвал причину пивного алкоголизма у молодежи

Пивной алкоголизм чаще развивается у молодых людей, переживших негативный эмоциональный опыт, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T09:00

2023-06-10T09:00

2023-06-10T09:00

россия

здоровье - общество

алкоголь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155336/64/1553366418_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_9aac68a4c80fc8a4175ba642143bfbde.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пивной алкоголизм чаще развивается у молодых людей, переживших негативный эмоциональный опыт, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин в День пивовара. "К факторам, инициирующим потребление пива у молодых людей, относят негативные эмоции. Пациенты, страдающие пивным алкоголизмом, чаще становились свидетелями скандалов и драк в семье, жертвами физического насилия со стороны близких", - пояснил Масякин. Специалист отметил, что чаще всего пивной алкоголизм встречается среди молодежи, так как употребление этого напитка является элементом молодежного стиля жизни. Пивом начинают злоупотреблять в более раннем возрасте из-за легкой доступности напитка в семье, приятных для некоторых вкусовых качеств и способности утолять жажду. Врач пояснил, что пивной алкоголизм отличается многими, присущими только ему чертами. Например, очень интенсивным патологическим влечением к алкоголю, возникающим на самых ранних этапах злоупотребления пивом. Также наблюдается стремительный рост толерантности к напитку – уже в начале злоупотребления человек выпивает чрезвычайно большое количество пива, при этом его переносимость организмом увеличивалась в 5–10 раз. То есть, ощущение опьянения наступает значительно медленнее. "Из-за вкуса, наличия седативных компонентов и "несерьезности в градусах" бороться с влечением к пиву сложнее, чем с влечением к крепким напиткам", - подчеркнул Масякин.

https://ria.ru/20230607/proverki-1876615738.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, здоровье - общество, алкоголь