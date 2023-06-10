Рейтинг@Mail.ru
Нарколог назвал причину пивного алкоголизма у молодежи - РИА Новости, 10.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/alkogolizm-1877357160.html
Нарколог назвал причину пивного алкоголизма у молодежи
Нарколог назвал причину пивного алкоголизма у молодежи - РИА Новости, 10.06.2023
Нарколог назвал причину пивного алкоголизма у молодежи
Пивной алкоголизм чаще развивается у молодых людей, переживших негативный эмоциональный опыт, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T09:00
2023-06-10T09:00
россия
здоровье - общество
алкоголь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155336/64/1553366418_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_9aac68a4c80fc8a4175ba642143bfbde.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пивной алкоголизм чаще развивается у молодых людей, переживших негативный эмоциональный опыт, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин в День пивовара. "К факторам, инициирующим потребление пива у молодых людей, относят негативные эмоции. Пациенты, страдающие пивным алкоголизмом, чаще становились свидетелями скандалов и драк в семье, жертвами физического насилия со стороны близких", - пояснил Масякин. Специалист отметил, что чаще всего пивной алкоголизм встречается среди молодежи, так как употребление этого напитка является элементом молодежного стиля жизни. Пивом начинают злоупотреблять в более раннем возрасте из-за легкой доступности напитка в семье, приятных для некоторых вкусовых качеств и способности утолять жажду. Врач пояснил, что пивной алкоголизм отличается многими, присущими только ему чертами. Например, очень интенсивным патологическим влечением к алкоголю, возникающим на самых ранних этапах злоупотребления пивом. Также наблюдается стремительный рост толерантности к напитку – уже в начале злоупотребления человек выпивает чрезвычайно большое количество пива, при этом его переносимость организмом увеличивалась в 5–10 раз. То есть, ощущение опьянения наступает значительно медленнее. "Из-за вкуса, наличия седативных компонентов и "несерьезности в градусах" бороться с влечением к пиву сложнее, чем с влечением к крепким напиткам", - подчеркнул Масякин.
https://ria.ru/20230607/proverki-1876615738.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155336/64/1553366418_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_c52950c6b05632f77abf70b23e291fc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, здоровье - общество, алкоголь
Россия, Здоровье - Общество, Алкоголь
Нарколог назвал причину пивного алкоголизма у молодежи

Нарколог Масякин: пивной алкоголизм у молодежи может развиться из-за негативного опыта

© Depositphotos.com / bogdan.hodaБармен наливает пиво в кружку
Бармен наливает пиво в кружку - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© Depositphotos.com / bogdan.hoda
Бармен наливает пиво в кружку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пивной алкоголизм чаще развивается у молодых людей, переживших негативный эмоциональный опыт, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин в День пивовара.
"К факторам, инициирующим потребление пива у молодых людей, относят негативные эмоции. Пациенты, страдающие пивным алкоголизмом, чаще становились свидетелями скандалов и драк в семье, жертвами физического насилия со стороны близких", - пояснил Масякин.
Специалист отметил, что чаще всего пивной алкоголизм встречается среди молодежи, так как употребление этого напитка является элементом молодежного стиля жизни. Пивом начинают злоупотреблять в более раннем возрасте из-за легкой доступности напитка в семье, приятных для некоторых вкусовых качеств и способности утолять жажду.
Врач пояснил, что пивной алкоголизм отличается многими, присущими только ему чертами. Например, очень интенсивным патологическим влечением к алкоголю, возникающим на самых ранних этапах злоупотребления пивом. Также наблюдается стремительный рост толерантности к напитку – уже в начале злоупотребления человек выпивает чрезвычайно большое количество пива, при этом его переносимость организмом увеличивалась в 5–10 раз. То есть, ощущение опьянения наступает значительно медленнее.
"Из-за вкуса, наличия седативных компонентов и "несерьезности в градусах" бороться с влечением к пиву сложнее, чем с влечением к крепким напиткам", - подчеркнул Масякин.
Сотрудница Центра контроля качества проводит лабораторные исследования качества и безопасности - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
В России призывают возобновить проверки производителей пива, пишут СМИ
7 июня, 05:50
 
РоссияЗдоровье - ОбществоАлкоголь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала