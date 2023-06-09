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Умерла актриса Норин Нэш - РИА Новости, 09.06.2023
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Культура
 
12:25 09.06.2023
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Умерла актриса Норин Нэш
Умерла актриса Норин Нэш - РИА Новости, 09.06.2023
Умерла актриса Норин Нэш
В 99 лет умерла Норин Нэш, пишет The Hollywood Reporter. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T12:25
2023-06-09T12:25
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. В 99 лет умерла Норин Нэш, пишет The Hollywood Reporter. Смерть наступила по естественным причинам. Актриса скончалась в своем доме в Беверли-Хиллз.Нэш была звездой кино в 1940-ые и 1950-ые годы. Она родилась в семье учительницы и владельца завода по розливу популярного газированного напитка. Контракт со студией MGM подписала после того, как ее заметили в ресторане. В ее фильмографии около 20 картин. Среди них "Южанин", "Рыжий жеребец", "Театр у камина", "Одинокий рейнджер", "Большой город", "Облава", "Аладдин и его лампа", "Гигант", "Призрак из космоса" и других.
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Умерла актриса Норин Нэш

Актриса из фильма "Одинокий рейнджер" Норин Нэш умерла в 99 лет

© Planet Filmplays (1953)Кадр из фильма "Призрак из космоса"
Кадр из фильма Призрак из космоса
© Planet Filmplays (1953)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. В 99 лет умерла Норин Нэш, пишет The Hollywood Reporter.
Смерть наступила по естественным причинам. Актриса скончалась в своем доме в Беверли-Хиллз.
Нэш была звездой кино в 1940-ые и 1950-ые годы. Она родилась в семье учительницы и владельца завода по розливу популярного газированного напитка. Контракт со студией MGM подписала после того, как ее заметили в ресторане.
В ее фильмографии около 20 картин. Среди них "Южанин", "Рыжий жеребец", "Театр у камина", "Одинокий рейнджер", "Большой город", "Облава", "Аладдин и его лампа", "Гигант", "Призрак из космоса" и других.
 
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