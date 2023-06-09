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Умерла актриса Норин Нэш
Умерла актриса Норин Нэш - РИА Новости, 09.06.2023
Умерла актриса Норин Нэш
В 99 лет умерла Норин Нэш, пишет The Hollywood Reporter. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T12:25
2023-06-09T12:25
2023-06-09T12:25
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. В 99 лет умерла Норин Нэш, пишет The Hollywood Reporter. Смерть наступила по естественным причинам. Актриса скончалась в своем доме в Беверли-Хиллз.Нэш была звездой кино в 1940-ые и 1950-ые годы. Она родилась в семье учительницы и владельца завода по розливу популярного газированного напитка. Контракт со студией MGM подписала после того, как ее заметили в ресторане. В ее фильмографии около 20 картин. Среди них "Южанин", "Рыжий жеребец", "Театр у камина", "Одинокий рейнджер", "Большой город", "Облава", "Аладдин и его лампа", "Гигант", "Призрак из космоса" и других.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости
Культура, Новости культуры, Знаменитости
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости.
В 99 лет умерла Норин Нэш, пишет
The Hollywood Reporter.
Смерть наступила по естественным причинам. Актриса скончалась в своем доме в Беверли-Хиллз.
Нэш была звездой кино в 1940-ые и 1950-ые годы. Она родилась в семье учительницы и владельца завода по розливу популярного газированного напитка. Контракт со студией MGM подписала после того, как ее заметили в ресторане.
В ее фильмографии около 20 картин. Среди них "Южанин", "Рыжий жеребец", "Театр у камина", "Одинокий рейнджер", "Большой город", "Облава", "Аладдин и его лампа", "Гигант", "Призрак из космоса" и других.