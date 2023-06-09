Журналисты из Ботсваны впервые присоединились к SputnikPro
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik впервые провело мастер-класс для журналистов из Ботсваны в рамках просветительского проекта SputnikPro. Корреспонденты ведущих ботсванских СМИ прослушали лекцию советника медиагруппы "Россия сегодня" Олега Дмитриева о фактчекинге и влиянии феномена фейковых новостей на современную медиаиндустрию. Мероприятие состоялось при поддержке посольства России в Ботсване.
Посол России в Ботсване Андрей Кемарский поблагодарил команду Sputnik за организацию семинара, "который помог установить прямой контакт между российскими и ботсванскими журналистами, пусть и на расстоянии". Господин посол также отметил важность встречи в преддверии саммита Россия-Африка, "на котором будут обсуждаться не только политические, но и экономические и гуманитарные вопросы" и добавил, что "такие проекты являются одним из гарантом сотрудничества на этом важном событии".
По окончании мероприятия Олег Дмитриев подчеркнул: "Очень приятно осознавать, что лекция для журналистов Республики Ботсвана была интересна журналистам, которые задавали вопросы по текущим событиям и принципам работы СМИ. И я считаю, что если это интересно и посольству, и журналистам в Ботсване, то это хорошее начало будущего долговременного сотрудничества".
SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.