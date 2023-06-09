https://ria.ru/20230609/zhurnalisty-1877285320.html

Журналисты из Ботсваны впервые присоединились к SputnikPro

Журналисты из Ботсваны впервые присоединились к SputnikPro - РИА Новости, 09.06.2023

Журналисты из Ботсваны впервые присоединились к SputnikPro

Международное информационное агентство и радио Sputnik впервые провело мастер-класс для журналистов из Ботсваны в рамках просветительского проекта SputnikPro... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T17:27

2023-06-09T17:27

2023-06-09T17:27

sputnik

ботсвана

россия

миа "россия сегодня"

новости агентства

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik впервые провело мастер-класс для журналистов из Ботсваны в рамках просветительского проекта SputnikPro. Корреспонденты ведущих ботсванских СМИ прослушали лекцию советника медиагруппы "Россия сегодня" Олега Дмитриева о фактчекинге и влиянии феномена фейковых новостей на современную медиаиндустрию. Мероприятие состоялось при поддержке посольства России в Ботсване.Посол России в Ботсване Андрей Кемарский поблагодарил команду Sputnik за организацию семинара, "который помог установить прямой контакт между российскими и ботсванскими журналистами, пусть и на расстоянии". Господин посол также отметил важность встречи в преддверии саммита Россия-Африка, "на котором будут обсуждаться не только политические, но и экономические и гуманитарные вопросы" и добавил, что "такие проекты являются одним из гарантом сотрудничества на этом важном событии".По окончании мероприятия Олег Дмитриев подчеркнул: "Очень приятно осознавать, что лекция для журналистов Республики Ботсвана была интересна журналистам, которые задавали вопросы по текущим событиям и принципам работы СМИ. И я считаю, что если это интересно и посольству, и журналистам в Ботсване, то это хорошее начало будущего долговременного сотрудничества".SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.

https://ria.ru/20230531/sputnikpro-1875372554.html

ботсвана

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

sputnik, ботсвана, россия, миа "россия сегодня", новости агентства