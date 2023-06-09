https://ria.ru/20230609/zemletryasenie-1877258430.html

В Румынии десятки зданий пострадали при землетрясении

В Румынии десятки зданий пострадали при землетрясении - РИА Новости, 09.06.2023

В Румынии десятки зданий пострадали при землетрясении

Десятки зданий, в том числе школы, больницы и церкви пострадали после землетрясения магнитудой 5,2 балла в румынском уезде Арад, сообщил телеканал Digi 24. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T16:04

2023-06-09T16:04

2023-06-09T16:04

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КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Десятки зданий, в том числе школы, больницы и церкви пострадали после землетрясения магнитудой 5,2 балла в румынском уезде Арад, сообщил телеканал Digi 24. "Землетрясение магнитудой 5,2, зафиксированное во вторник в Араде, нанесло ущерб десяткам государственных учреждений и сотням домов. По данным местной префектуры, десятки общественных зданий в уезде Арад, в том числе 18 школ, пострадали в результате землетрясения", - передает телеканал. Ущерб был нанесен историческому зданию уездного совета, Культурному центру мэрии Панкоты, православным церквям в Гиороке и Минише, православной церкви и Молодежному центру в Ковасанте, а также другим общественным зданиям в Фрумушенах, Алунише или Доробанти и других населенных пунктах уезда. Также были повреждены десятки частных домов. Комитет по чрезвычайным ситуациям уезда Арад принял решение о задействовании группы технической поддержки для управления чрезвычайными ситуациями, вызванными землетрясениями. Группа оценит степень безопасности пострадавших общественных зданий. После этого будет принято решение о компенсации ущерба гражданам. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на западе Румынии с эпицентром в уезде Арад 6 июня. Как сообщает румынский Национальный институт исследований развития физики Земли, толчки могли ощутить и в Венгрии, поскольку от эпицентра до венгерского города Бекешчаба всего 68 километров.

https://ria.ru/20230323/zemletryasenie-1859525303.html

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, румыния, венгрия