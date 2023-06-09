https://ria.ru/20230609/zemletryasenie-1877258430.html
В Румынии десятки зданий пострадали при землетрясении
В Румынии десятки зданий пострадали при землетрясении - РИА Новости, 09.06.2023
В Румынии десятки зданий пострадали при землетрясении
Десятки зданий, в том числе школы, больницы и церкви пострадали после землетрясения магнитудой 5,2 балла в румынском уезде Арад, сообщил телеканал Digi 24. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:04
2023-06-09T16:04
2023-06-09T16:04
в мире
румыния
венгрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Десятки зданий, в том числе школы, больницы и церкви пострадали после землетрясения магнитудой 5,2 балла в румынском уезде Арад, сообщил телеканал Digi 24. "Землетрясение магнитудой 5,2, зафиксированное во вторник в Араде, нанесло ущерб десяткам государственных учреждений и сотням домов. По данным местной префектуры, десятки общественных зданий в уезде Арад, в том числе 18 школ, пострадали в результате землетрясения", - передает телеканал. Ущерб был нанесен историческому зданию уездного совета, Культурному центру мэрии Панкоты, православным церквям в Гиороке и Минише, православной церкви и Молодежному центру в Ковасанте, а также другим общественным зданиям в Фрумушенах, Алунише или Доробанти и других населенных пунктах уезда. Также были повреждены десятки частных домов. Комитет по чрезвычайным ситуациям уезда Арад принял решение о задействовании группы технической поддержки для управления чрезвычайными ситуациями, вызванными землетрясениями. Группа оценит степень безопасности пострадавших общественных зданий. После этого будет принято решение о компенсации ущерба гражданам. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на западе Румынии с эпицентром в уезде Арад 6 июня. Как сообщает румынский Национальный институт исследований развития физики Земли, толчки могли ощутить и в Венгрии, поскольку от эпицентра до венгерского города Бекешчаба всего 68 километров.
https://ria.ru/20230323/zemletryasenie-1859525303.html
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
румыния
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, венгрия
В Румынии десятки зданий пострадали при землетрясении
Digi 24: десятки зданий, школ и больниц пострадали от землетрясения в румынском уезде Арад
КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости.
Десятки зданий, в том числе школы, больницы и церкви пострадали после землетрясения магнитудой 5,2 балла в румынском уезде Арад, сообщил телеканал Digi 24
.
«
"Землетрясение магнитудой 5,2, зафиксированное во вторник в Араде, нанесло ущерб десяткам государственных учреждений и сотням домов. По данным местной префектуры, десятки общественных зданий в уезде Арад, в том числе 18 школ, пострадали в результате землетрясения", - передает телеканал.
Турция, Колыма, Америка. Где случится новое мощное землетрясение
Ущерб был нанесен историческому зданию уездного совета, Культурному центру мэрии Панкоты, православным церквям в Гиороке и Минише, православной церкви и Молодежному центру в Ковасанте, а также другим общественным зданиям в Фрумушенах, Алунише или Доробанти и других населенных пунктах уезда. Также были повреждены десятки частных домов.
Комитет по чрезвычайным ситуациям уезда Арад принял решение о задействовании группы технической поддержки для управления чрезвычайными ситуациями, вызванными землетрясениями. Группа оценит степень безопасности пострадавших общественных зданий. После этого будет принято решение о компенсации ущерба гражданам.
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на западе Румынии с эпицентром в уезде Арад 6 июня. Как сообщает румынский Национальный институт исследований развития физики Земли, толчки могли ощутить и в Венгрии, поскольку от эпицентра до венгерского города Бекешчаба всего 68 километров.
Крупные землетрясения в мире в 2022—2023 годах