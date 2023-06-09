https://ria.ru/20230609/zemletryasenie-1877117351.html

У берегов Камчатки произошли еще два землетрясения

У берегов Камчатки произошли еще два землетрясения - РИА Новости, 09.06.2023

У берегов Камчатки произошли еще два землетрясения

Два землетрясения магнитудой 3,9 и 5,4 зафиксированы днем в Камчатском заливе у берегов Камчатки, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T05:40

2023-06-09T05:40

2023-06-09T05:40

происшествия

тихий океан

камчатка

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июн – РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 3,9 и 5,4 зафиксированы днем в Камчатском заливе у берегов Камчатки, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "Землетрясение произошло на глубине 51 километр. Магнитуда составила 5,4. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 117 километрах юго-восточнее посёлка Усть-Камчатск. Второе землетрясение произошло на глубине 48 километров. Магнитуда составила 3,9. Эпицентр находился в акватории Тихого океана, в 106 километрах юго-восточнее посёлка Усть-Камчатск", - сообщили в МЧС. Ранее зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 в Камчатском заливе. Таким образом, с начала суток примерно в 100 километрах от поселка Усть-Камчатск в Тихом океане зафиксированы три сейсмособытия. По данным главного управления МЧС России по Камчатскому краю, в населенных пунктах землетрясения не ощущались. Местные жители в ЕДДС не обращались. Угроза цунами не объявлялась. Жертв и разрушений нет.

https://ria.ru/20230609/zemletryasenie-1877114991.html

тихий океан

камчатка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тихий океан, камчатка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)