https://ria.ru/20230609/zelenskiy-1877332021.html
В Германии потребовали объяснений от Украины, нарушившей "главное правило"
В Германии потребовали объяснений от Украины, нарушившей "главное правило" - РИА Новости, 09.06.2023
В Германии потребовали объяснений от Украины, нарушившей "главное правило"
Владимир Зеленский должен объясниться после сообщений СМИ о том, что напавшие на Белгородскую область украинские диверсанты использовали оружие НАТО, написал... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T22:30
2023-06-09T22:30
2023-06-09T23:54
в мире
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нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июня — РИА Новости. Владимир Зеленский должен объясниться после сообщений СМИ о том, что напавшие на Белгородскую область украинские диверсанты использовали оружие НАТО, написал обозреватель Беньямин Хирш в статье для Der Tagesspiegel."Для президента Зеленского кадры из Белгорода, доказывающие именно это положение дел (наличие западное оружия. — Прим. ред.), должны стать плохой новостью", — отметил он.По мнению журналиста, Западу придется отреагировать на произошедшее. Он также обратил внимание, что у украинских боевиков не раз замечали нацистскую символику."ДРГ оплачивает и вооружает Киев, в первую очередь спецслужбы", — заявил в комментарии газете британский эксперт по России Марк Галеотти, добавив, что западное оружие не могло попасть к ним без согласия украинских властей.Диверсии на российской территории не только не привели к каким-либо успехам ВСУ, но и вызвали недовольство в европейских странах. Так, Бельгия уже направила запрос с просьбой прояснить обстоятельства использования оружия их производства, отметил Хирш.В конце мая украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Позднее Минобороны заявило о ее разгроме.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230609/zelenskiy-1877328451.html
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в мире, белгородская область, украина, германия, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины
В мире, Белгородская область, Украина, Германия, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Германии потребовали объяснений от Украины, нарушившей "главное правило"
taz: Зеленский должен объясниться, откуда оружие НАТО у ДРГ, напавшей на Белгородчину