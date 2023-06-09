https://ria.ru/20230609/zelenskiy-1877332021.html

В Германии потребовали объяснений от Украины, нарушившей "главное правило"

В Германии потребовали объяснений от Украины, нарушившей "главное правило" - РИА Новости, 09.06.2023

В Германии потребовали объяснений от Украины, нарушившей "главное правило"

Владимир Зеленский должен объясниться после сообщений СМИ о том, что напавшие на Белгородскую область украинские диверсанты использовали оружие НАТО, написал... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T22:30

2023-06-09T22:30

2023-06-09T23:54

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украина

германия

владимир зеленский

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июня — РИА Новости. Владимир Зеленский должен объясниться после сообщений СМИ о том, что напавшие на Белгородскую область украинские диверсанты использовали оружие НАТО, написал обозреватель Беньямин Хирш в статье для Der Tagesspiegel."Для президента Зеленского кадры из Белгорода, доказывающие именно это положение дел (наличие западное оружия. — Прим. ред.), должны стать плохой новостью", — отметил он.По мнению журналиста, Западу придется отреагировать на произошедшее. Он также обратил внимание, что у украинских боевиков не раз замечали нацистскую символику."ДРГ оплачивает и вооружает Киев, в первую очередь спецслужбы", — заявил в комментарии газете британский эксперт по России Марк Галеотти, добавив, что западное оружие не могло попасть к ним без согласия украинских властей.Диверсии на российской территории не только не привели к каким-либо успехам ВСУ, но и вызвали недовольство в европейских странах. Так, Бельгия уже направила запрос с просьбой прояснить обстоятельства использования оружия их производства, отметил Хирш.В конце мая украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Позднее Минобороны заявило о ее разгроме.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230609/zelenskiy-1877328451.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

белгородская область

украина

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в мире, белгородская область, украина, германия, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины