https://ria.ru/20230609/zelenskiy-1877328451.html
"Никогда его таким не видел". Журналиста Bild напугало состояние Зеленского
"Никогда его таким не видел". Журналиста Bild напугало состояние Зеленского - РИА Новости, 09.06.2023
"Никогда его таким не видел". Журналиста Bild напугало состояние Зеленского
Заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер рассказал о плохом физическом и эмоциональном состоянии президента Украины Владимира Зеленского, у которого РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T21:41
2023-06-09T21:41
2023-06-09T23:08
россия
украина
владимир зеленский
bild
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875927831_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f5284ef0ffe9d5c398c978207e02fccb.jpg
МОСКВА, 9 июня — РИА Новости. Заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер рассказал о плохом физическом и эмоциональном состоянии президента Украины Владимира Зеленского, у которого он брал интервью."Я никогда раньше не видел Зеленского таким", — написал он, отметив, что политик выглядит сильно хуже, чем во время их предыдущей встречи осенью.По словам журналиста, во время интервью Зеленский выглядел то "совершенно изможденным", то "снова просыпающимся", а иногда "смешным".Кроме того, в ответ на просьбу Ронцхаймера доказать причастность России к подрыву ГЭС президент Украины резко изменился в лице и повысил голос, заявив о невозможности предоставить такие свидетельства. Журналист предположил, что он находится на пределе.
https://ria.ru/20230609/zelenskiy-1877270900.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875927831_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_bf5d14a9dc5c19f79054c8e4eb2f85ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир зеленский, bild
Россия, Украина, Владимир Зеленский, Bild
"Никогда его таким не видел". Журналиста Bild напугало состояние Зеленского
Журналист Bild Ронцхаймер рассказал об изможденном состоянии Зеленского