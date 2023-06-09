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"Никогда его таким не видел". Журналиста Bild напугало состояние Зеленского - РИА Новости, 09.06.2023
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21:41 09.06.2023 (обновлено: 23:08 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/zelenskiy-1877328451.html
"Никогда его таким не видел". Журналиста Bild напугало состояние Зеленского
"Никогда его таким не видел". Журналиста Bild напугало состояние Зеленского - РИА Новости, 09.06.2023
"Никогда его таким не видел". Журналиста Bild напугало состояние Зеленского
Заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер рассказал о плохом физическом и эмоциональном состоянии президента Украины Владимира Зеленского, у которого РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T21:41
2023-06-09T23:08
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 июня — РИА Новости. Заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер рассказал о плохом физическом и эмоциональном состоянии президента Украины Владимира Зеленского, у которого он брал интервью.&quot;Я никогда раньше не видел Зеленского таким&quot;, — написал он, отметив, что политик выглядит сильно хуже, чем во время их предыдущей встречи осенью.По словам журналиста, во время интервью Зеленский выглядел то "совершенно изможденным", то "снова просыпающимся", а иногда "смешным".Кроме того, в ответ на просьбу Ронцхаймера доказать причастность России к подрыву ГЭС президент Украины резко изменился в лице и повысил голос, заявив о невозможности предоставить такие свидетельства. Журналист предположил, что он находится на пределе.
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россия, украина, владимир зеленский, bild
Россия, Украина, Владимир Зеленский, Bild
"Никогда его таким не видел". Журналиста Bild напугало состояние Зеленского

Журналист Bild Ронцхаймер рассказал об изможденном состоянии Зеленского

© AP Photo / Carl CourtПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Carl Court
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июня — РИА Новости. Заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер рассказал о плохом физическом и эмоциональном состоянии президента Украины Владимира Зеленского, у которого он брал интервью.
«

"Я никогда раньше не видел Зеленского таким", — написал он, отметив, что политик выглядит сильно хуже, чем во время их предыдущей встречи осенью.

По словам журналиста, во время интервью Зеленский выглядел то "совершенно изможденным", то "снова просыпающимся", а иногда "смешным".
Кроме того, в ответ на просьбу Ронцхаймера доказать причастность России к подрыву ГЭС президент Украины резко изменился в лице и повысил голос, заявив о невозможности предоставить такие свидетельства. Журналист предположил, что он находится на пределе.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
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