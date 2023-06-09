https://ria.ru/20230609/zelenskiy-1877328451.html

"Никогда его таким не видел". Журналиста Bild напугало состояние Зеленского

"Никогда его таким не видел". Журналиста Bild напугало состояние Зеленского - РИА Новости, 09.06.2023

"Никогда его таким не видел". Журналиста Bild напугало состояние Зеленского

Заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер рассказал о плохом физическом и эмоциональном состоянии президента Украины Владимира Зеленского, у которого РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T21:41

2023-06-09T21:41

2023-06-09T23:08

россия

украина

владимир зеленский

bild

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МОСКВА, 9 июня — РИА Новости. Заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер рассказал о плохом физическом и эмоциональном состоянии президента Украины Владимира Зеленского, у которого он брал интервью."Я никогда раньше не видел Зеленского таким", — написал он, отметив, что политик выглядит сильно хуже, чем во время их предыдущей встречи осенью.По словам журналиста, во время интервью Зеленский выглядел то "совершенно изможденным", то "снова просыпающимся", а иногда "смешным".Кроме того, в ответ на просьбу Ронцхаймера доказать причастность России к подрыву ГЭС президент Украины резко изменился в лице и повысил голос, заявив о невозможности предоставить такие свидетельства. Журналист предположил, что он находится на пределе.

https://ria.ru/20230609/zelenskiy-1877270900.html

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россия, украина, владимир зеленский, bild