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В Калининградской области ввели режим ЧС из-за засухи

В Калининградской области ввели режим ЧС из-за засухи - РИА Новости, 09.06.2023

В Калининградской области ввели режим ЧС из-за засухи

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Калининградской области, где из-за почвенной засухи гибнут посевы, сообщил губернатор Антон... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T16:47

2023-06-09T16:47

2023-06-09T16:47

калининградская область

антон алиханов

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Калининградской области, где из-за почвенной засухи гибнут посевы, сообщил губернатор Антон Алиханов в своем Telegram-канале. "В регионе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, так как гибнут посевы. Такое решение принято сегодня на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Калининградской области", - написал он.Как пояснил Алиханов, в мае в Калининградской области выпало около 5,5% от климатической нормы осадков. "Такой продолжительный засушливый период привел к опасному явлению – почвенной засухе. По прогнозу дождя не ожидается. Кроме того, из-за отсутствия осадков постепенно в регионе устанавливается чрезвычайный уровень пожарной опасности в лесах", - отметил губернатор Калининградской области. Алиханов пообещал провести "дополнительные мероприятия", которые смягчат последствия опасных метеорологических явлений и предупредят возникновение чрезвычайной ситуации в лесах.

https://ria.ru/20230517/zhara-1872280631.html

калининградская область

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Кирилл Волков

калининградская область, антон алиханов, происшествия