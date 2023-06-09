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В Калининградской области ввели режим ЧС из-за засухи
В Калининградской области ввели режим ЧС из-за засухи - РИА Новости, 09.06.2023
В Калининградской области ввели режим ЧС из-за засухи
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Калининградской области, где из-за почвенной засухи гибнут посевы, сообщил губернатор Антон... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:47
2023-06-09T16:47
2023-06-09T16:47
калининградская область
антон алиханов
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Калининградской области, где из-за почвенной засухи гибнут посевы, сообщил губернатор Антон Алиханов в своем Telegram-канале. "В регионе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, так как гибнут посевы. Такое решение принято сегодня на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Калининградской области", - написал он.Как пояснил Алиханов, в мае в Калининградской области выпало около 5,5% от климатической нормы осадков. "Такой продолжительный засушливый период привел к опасному явлению – почвенной засухе. По прогнозу дождя не ожидается. Кроме того, из-за отсутствия осадков постепенно в регионе устанавливается чрезвычайный уровень пожарной опасности в лесах", - отметил губернатор Калининградской области. Алиханов пообещал провести "дополнительные мероприятия", которые смягчат последствия опасных метеорологических явлений и предупредят возникновение чрезвычайной ситуации в лесах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининградская область, антон алиханов, происшествия
Калининградская область, Антон Алиханов, Происшествия
В Калининградской области ввели режим ЧС из-за засухи
Алиханов ввел в Калининградской области режим ЧС из-за почвенной засухи и гибели посевов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости.
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Калининградской области, где из-за почвенной засухи гибнут посевы, сообщил губернатор Антон Алиханов в своем Telegram-канале
.
"В регионе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, так как гибнут посевы. Такое решение принято сегодня на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Калининградской области", - написал он.
Как пояснил Алиханов, в мае в Калининградской области выпало около 5,5% от климатической нормы осадков. "Такой продолжительный засушливый период привел к опасному явлению – почвенной засухе. По прогнозу дождя не ожидается. Кроме того, из-за отсутствия осадков постепенно в регионе устанавливается чрезвычайный уровень пожарной опасности в лесах", - отметил губернатор Калининградской области.
Алиханов пообещал провести "дополнительные мероприятия", которые смягчат последствия опасных метеорологических явлений и предупредят возникновение чрезвычайной ситуации в лесах.
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