https://ria.ru/20230609/zaschita-1877129202.html

В Роскомнадзоре рассказали, как СМИ защититься от взломов

В Роскомнадзоре рассказали, как СМИ защититься от взломов - РИА Новости, 09.06.2023

В Роскомнадзоре рассказали, как СМИ защититься от взломов

Медиахолдингам РФ стоит правильно подходить к информационной защите своих сервисов с организационной точки зрения, тогда не будет взломов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T09:07

2023-06-09T09:07

2023-06-09T09:07

технологии

россия

вадим субботин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Медиахолдингам РФ стоит правильно подходить к информационной защите своих сервисов с организационной точки зрения, тогда не будет взломов, заявил РИА Новости заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин. "Вся информационная безопасность кроется в двух вещах: технологии и организация. Технология - она наверняка во многих организациях присутствует, а организация отсутствует. Здесь надо подходить правильно с точки зрения организационного процесса к защите своей инфраструктуры, тогда мы выстроим правильно работу и не будет у нас взломов", - сказал Субботин в кулуарах конференции "Локальное радио: инновации и перспективы". По его словам, раньше на радио почти этим никто не занимался, потому что не было причин это делать, сейчас причины появились - и весьма существенные. На это нужно обращать особое внимание, отметил Субботин. Ранее сообщалось о хакерских атаках на радиостанции в ряде регионов России. МЧС РФ заявляло, что из-за этого по радио могла звучать ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Эти объявления были фейком и не соответствуют действительности, отмечало министерство и просило "следить за сообщениями в официальных источниках". Специалисты, занимающиеся изучением произошедшего, заявляли РИА Новости также, что злоумышленники пытались отправить сигнал на российские спутники, блокируя вещание российских СМИ.

https://ria.ru/20230506/vzlom-1870175033.html

https://ria.ru/20230515/nauka-1871307000.html

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технологии, россия, вадим субботин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)