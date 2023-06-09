https://ria.ru/20230609/zaporozhe-1877145559.html

Рогов заявил о продолжении ожесточенных боев в Запорожской области

Рогов заявил о продолжении ожесточенных боев в Запорожской области - РИА Новости, 09.06.2023

Рогов заявил о продолжении ожесточенных боев в Запорожской области

В Запорожской области продолжаются ожесточенные бои на линии соприкосновения, украинская сторона предпринимает новые попытки организовывать атаки, сообщил РИА... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T10:39

2023-06-09T10:39

2023-06-09T10:39

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. В Запорожской области продолжаются ожесточенные бои на линии соприкосновения, украинская сторона предпринимает новые попытки организовывать атаки, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. В четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на запорожском направлении в ночи украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, однако за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков. Украинская бригада остановлена на всех участках на запорожском направлении, подчеркнул министр. "Ожесточенные бои продолжаются. ВСУ предпринимают новые попытки атак на различных участках фронта. Наши войска делают все возможное, чтобы не допустить прорыва вглубь линии обороны… В целом линия фронта остается устойчивой", - сказал Рогов, отметив, что ВСУ несут большие потери. По его словам, противник спустя сутки после активизации боев на запорожском направлении не смог добиться существенных тактических продвижений. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230608/vsu-1877048016.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр