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Рогов заявил о продолжении ожесточенных боев в Запорожской области - РИА Новости, 09.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:39 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/zaporozhe-1877145559.html
Рогов заявил о продолжении ожесточенных боев в Запорожской области
Рогов заявил о продолжении ожесточенных боев в Запорожской области - РИА Новости, 09.06.2023
Рогов заявил о продолжении ожесточенных боев в Запорожской области
В Запорожской области продолжаются ожесточенные бои на линии соприкосновения, украинская сторона предпринимает новые попытки организовывать атаки, сообщил РИА... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T10:39
2023-06-09T10:39
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. В Запорожской области продолжаются ожесточенные бои на линии соприкосновения, украинская сторона предпринимает новые попытки организовывать атаки, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. В четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на запорожском направлении в ночи украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, однако за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков. Украинская бригада остановлена на всех участках на запорожском направлении, подчеркнул министр. "Ожесточенные бои продолжаются. ВСУ предпринимают новые попытки атак на различных участках фронта. Наши войска делают все возможное, чтобы не допустить прорыва вглубь линии обороны… В целом линия фронта остается устойчивой", - сказал Рогов, отметив, что ВСУ несут большие потери. По его словам, противник спустя сутки после активизации боев на запорожском направлении не смог добиться существенных тактических продвижений. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230608/vsu-1877048016.html
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безопасность, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов заявил о продолжении ожесточенных боев в Запорожской области

Рогов заявил, что ВСУ пытаются организовать новые атаки в Запорожской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные перевозят технику
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные перевозят технику. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. В Запорожской области продолжаются ожесточенные бои на линии соприкосновения, украинская сторона предпринимает новые попытки организовывать атаки, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
В четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на запорожском направлении в ночи украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, однако за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков. Украинская бригада остановлена на всех участках на запорожском направлении, подчеркнул министр.
"Ожесточенные бои продолжаются. ВСУ предпринимают новые попытки атак на различных участках фронта. Наши войска делают все возможное, чтобы не допустить прорыва вглубь линии обороны… В целом линия фронта остается устойчивой", - сказал Рогов, отметив, что ВСУ несут большие потери. По его словам, противник спустя сутки после активизации боев на запорожском направлении не смог добиться существенных тактических продвижений.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
CNN сообщил о значительных потерях ВСУ при наступлении
8 июня, 17:57
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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