Юнкоры "России сегодня" отточили навыки создания визуального контента
© Фото : ВДЦ "Орленок"Второй модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики" во Всероссийском детском центре "Орленок", организованный совместно с медиагруппой "Россия сегодня"
© Фото : ВДЦ "Орленок"
Второй модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики" во Всероссийском детском центре "Орленок", организованный совместно с медиагруппой "Россия сегодня"
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Во Всероссийском детском центре "Орленок" завершился второй в 2023 году модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики", организованной совместно с медиагруппой "Россия сегодня". В нем приняли участие более 200 детей и взрослых, в том числе два пресс-отряда лагерей "Звездный" и "Комсомольский".
Модуль был посвящен созданию современных фото- и видеопроектов для социальных сетей и СМИ. В его рамках старший редактор объединенной Дирекции фотоинформации "России сегодня" Екатерина Волкова и начальник отдела фото и видео Дирекции государственных проектов медиагруппы Ирина Барыбина провели мастер-классы по темам "Жизнь в кадре", "Фотография в нашей жизни" и "Основы репортажного фото", а также приняли участие в экспертизе проектов юных журналистов.
"Искусство фотографии – доступный, живой, популярный, но очень непростой вид творчества, ведь для создания хорошего кадра фотограф должен знать технику, законы композиции, иметь особое чувство стиля и такт, – отметил директор ВДЦ "Орленок" Александр Джеус. – Об этом нужно говорить нашим детям, и говорить профессионально. Очень ценно, что основы фотографии орлятам преподают лучшие специалисты медиагруппы "Россия сегодня", имеющие колоссальный опыт и уникальные знания".
«
"Сейчас для всех очевидна значимость визуального контента, но мне хотелось сделать акцент на его качестве, – подчеркнула Екатерина Волкова. – Существуют стандарты качества визуальной информации, которые не очевидны, но важны. Мы поговорили о роли фотографии в нашей жизни, о том, может ли фотография изменить мир, чему она учит нас и как сделать ее эффективным методом продвижения в соцсетях, в формировании персонального бренда".
© Фото : ВДЦ "Орленок"Второй модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики" во Всероссийском детском центре "Орленок", организованный совместно с медиагруппой "Россия сегодня"
Второй модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики" во Всероссийском детском центре "Орленок", организованный совместно с медиагруппой "Россия сегодня"
© Фото : ВДЦ "Орленок"
1 из 4
© Фото : ВДЦ "Орленок"Второй модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики" во Всероссийском детском центре "Орленок", организованный совместно с медиагруппой "Россия сегодня"
Второй модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики" во Всероссийском детском центре "Орленок", организованный совместно с медиагруппой "Россия сегодня"
© Фото : ВДЦ "Орленок"
2 из 4
© Фото : ВДЦ "Орленок"Второй модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики" во Всероссийском детском центре "Орленок", организованный совместно с медиагруппой "Россия сегодня"
Второй модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики" во Всероссийском детском центре "Орленок", организованный совместно с медиагруппой "Россия сегодня"
© Фото : ВДЦ "Орленок"
3 из 4
© Фото : ВДЦ "Орленок"Второй модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики" во Всероссийском детском центре "Орленок", организованный совместно с медиагруппой "Россия сегодня"
Второй модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики" во Всероссийском детском центре "Орленок", организованный совместно с медиагруппой "Россия сегодня"
© Фото : ВДЦ "Орленок"
4 из 4
Второй модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики" во Всероссийском детском центре "Орленок", организованный совместно с медиагруппой "Россия сегодня"
© Фото : ВДЦ "Орленок"
1 из 4
Второй модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики" во Всероссийском детском центре "Орленок", организованный совместно с медиагруппой "Россия сегодня"
© Фото : ВДЦ "Орленок"
2 из 4
Второй модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики" во Всероссийском детском центре "Орленок", организованный совместно с медиагруппой "Россия сегодня"
© Фото : ВДЦ "Орленок"
3 из 4
Второй модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики" во Всероссийском детском центре "Орленок", организованный совместно с медиагруппой "Россия сегодня"
© Фото : ВДЦ "Орленок"
4 из 4
"Если несколько лет назад производством видеоконтента занимались единицы, то сейчас снимают многие, если не все. Меняется и совершенствуется аппаратура, появляются новые платформы, где можно размещать материалы, да и сам подход к съемкам тоже трансформируется. И все же неизменными остаются тандем человека и камеры, крупности планов, ракурсы. На своем мастер-классе я хотела показать ребятам, что снимать ролики просто и весело, но все же стоит опираться на классические приемы. Эту базу необходимо знать, чтобы потом создать что-то свое, авторское", – рассказала Ирина Барыбина.
"Медиалаборатория" — совместный просветительский проект для российских и зарубежных школьников в возрасте 14-16 лет. Участники проекта смогут узнать о российских инновациях в сфере медиа и журналистики данных, освоить новые медиаформаты — от создания лонгридов и инфографики до записи подкастов, попробовать себя в роли фоторепортеров и блогеров социальных сетей. Ведущими очных и дистанционных мастер-классов, семинаров и паблик-токов станут эксперты медиагруппы "Россия сегодня" — журналисты, аналитики, фоторепортеры, дизайнеры и пиар-технологи.
Всероссийский детский центр "Орленок" — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11-16 лет. Начинался "Орленок" в июле 1960 года с палаточного лагеря. Сейчас он состоит из десяти базовых детских лагерей. Четыре из них: "Стремительный", "Звёздный", "Штормовой" и "Солнечный" работают круглогодично, "Комсомольский", "Дозорный", "Олимпийский", "Юнармеец", "Олимпийская деревня" и "Солнышко" — в летний период. В каждом лагере реализуются авторские и специализированные педагогические программы федерального и регионального уровней. В течение года "Орлёнок" принимает более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья. Одновременно в Центре могут отдыхать три с половиной тысячи детей летом и полторы тысячи зимой. В 2012 году Всероссийскому детскому центру был присвоен статус "Ассоциированная школа ЮНЕСКО".