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Глава Югры получила почетную грамоту президента России - РИА Новости, 09.06.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
10:07 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/yugra-1877137556.html
Глава Югры получила почетную грамоту президента России
Глава Югры получила почетную грамоту президента России - РИА Новости, 09.06.2023
Глава Югры получила почетную грамоту президента России
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова получила почетную грамоту президента РФ за заслуги в укреплении обороноспособности страны,... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T10:07
2023-06-09T10:07
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
владимир путин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова получила почетную грамоту президента РФ за заслуги в укреплении обороноспособности страны, сообщает пресс-центр правительства Югры. "Президент РФ Владимир Путин отметил вклад губернатора Югры Натальи Комаровой в укрепление обороноспособности страны и эффективное решение задач государственной важности. Почетную грамоту от главы государства Наталье Комаровой вручил заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов", - говорится в сообщении. По данным властей, в автономном округе предусмотрены одни из лучших в стране меры поддержки для участников спецоперации. Так, в регионе производятся выплаты военнослужащим в 250 тысяч рублей при подписании контакта, 250 тысяч после его завершения и 150 тысяч рублей каждые четыре месяца, выплата при получении военнослужащим ранения в зоне СВО, обеспечение питанием в школах детей участников СВО, компенсация расходов на оплату ЖКХ семьям мобилизованных, предоставление денежной выплаты на газификацию жилья и другие. Сама Наталья Комарова четырежды выезжала в ДНР, организовала доставку гуманитарных грузов и восстановительные работы на социальных объектах Донбасса, а также поставки необходимых для проведения работ материалов и техники. "По инициативе губернатора Югры, регион готов принять на реабилитацию участников СВО со всей страны, используя свой многолетний опыт восстановления профессиональных спортсменов после тяжелых травм. Идею Натальи Комаровой поддержали на уровне правительства РФ", - добавили в правительстве. Ранее власти Югры приняли решение о дополнительном выделении более 2 миллиардов рублей на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Изменения бюджета были утверждены в ходе заседания правительства автономного округа, которое провела губернатор Наталья Комарова.
https://ria.ru/20230416/spetsoperatsiya-1865654438.html
https://ria.ru/20220712/yugra-1802029677.html
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ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, владимир путин, донецкая народная республика
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Наталья Комарова, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика
Глава Югры получила почетную грамоту президента России

Глава Югры Комарова получила грамоту президента за укрепление обороноспособности России

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова получила почетную грамоту президента РФ за заслуги в укреплении обороноспособности страны, сообщает пресс-центр правительства Югры.
«
"Президент РФ Владимир Путин отметил вклад губернатора Югры Натальи Комаровой в укрепление обороноспособности страны и эффективное решение задач государственной важности. Почетную грамоту от главы государства Наталье Комаровой вручил заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов", - говорится в сообщении.
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В Югре на поддержку участников спецоперации направят допсредства
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По данным властей, в автономном округе предусмотрены одни из лучших в стране меры поддержки для участников спецоперации. Так, в регионе производятся выплаты военнослужащим в 250 тысяч рублей при подписании контакта, 250 тысяч после его завершения и 150 тысяч рублей каждые четыре месяца, выплата при получении военнослужащим ранения в зоне СВО, обеспечение питанием в школах детей участников СВО, компенсация расходов на оплату ЖКХ семьям мобилизованных, предоставление денежной выплаты на газификацию жилья и другие.
Сама Наталья Комарова четырежды выезжала в ДНР, организовала доставку гуманитарных грузов и восстановительные работы на социальных объектах Донбасса, а также поставки необходимых для проведения работ материалов и техники.
«
"По инициативе губернатора Югры, регион готов принять на реабилитацию участников СВО со всей страны, используя свой многолетний опыт восстановления профессиональных спортсменов после тяжелых травм. Идею Натальи Комаровой поддержали на уровне правительства РФ", - добавили в правительстве.
Ранее власти Югры приняли решение о дополнительном выделении более 2 миллиардов рублей на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Изменения бюджета были утверждены в ходе заседания правительства автономного округа, которое провела губернатор Наталья Комарова.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваВладимир ПутинДонецкая Народная Республика
 
 
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