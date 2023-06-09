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Собянин заявил, что рассчитывает на поддержку москвичей на выборах мэра - РИА Новости, 09.06.2023
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18:35 09.06.2023 (обновлено: 18:40 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/vybory-1877305655.html
Собянин заявил, что рассчитывает на поддержку москвичей на выборах мэра
Собянин заявил, что рассчитывает на поддержку москвичей на выборах мэра - РИА Новости, 09.06.2023
Собянин заявил, что рассчитывает на поддержку москвичей на выборах мэра
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канаде заявил, что рассчитывает на поддержку москвичей на выборах мэра, он также поблагодарил товарищей из партии... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T18:35
2023-06-09T18:40
политика
москва
единая россия
сергей собянин
россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канаде заявил, что рассчитывает на поддержку москвичей на выборах мэра, он также поблагодарил товарищей из партии "Единая Россия" за выдвижение. Московское отделение партии "Единая Россия" на конференции в пятницу приняла решение выдвинуть на пост столичного градоначальника действующего мэра Москвы Сергея Собянина. В своем личном блоге Собянин сообщил, что решение вновь баллотироваться на пост мэра Москвы непростое и очень ответственное. "От всей души благодарю своих товарищей по партии "Единая Россия" за выдвижение на пост мэра. Рассчитываю на вашу поддержку, москвичи!" - написал он. "Мы переживаем сложный период нашей истории. И нужно весь опыт, знания, все силы направить на то, чтобы достойно преодолеть трудности и выйти победителями. В условиях санкционной войны поддержать и развивать экономику нашего города, сохранить социальную защищенность москвичей, обеспечить поддержку наших ребят, которые с оружием в руках защищают нашу Родину", - отметил Собянин. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. С 2010 года пост мэра столицы занимает Сергей Собянин, он дважды переизбирался, баллотируясь в качестве самовыдвиженца.
https://ria.ru/20230609/sobyanin-1877256522.html
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политика, москва, единая россия, сергей собянин, россия
Политика, Москва, Единая Россия, Сергей Собянин, Россия
Собянин заявил, что рассчитывает на поддержку москвичей на выборах мэра

Собянин сообщил, что решил баллотироваться на пост мэра Москвы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канаде заявил, что рассчитывает на поддержку москвичей на выборах мэра, он также поблагодарил товарищей из партии "Единая Россия" за выдвижение.
Московское отделение партии "Единая Россия" на конференции в пятницу приняла решение выдвинуть на пост столичного градоначальника действующего мэра Москвы Сергея Собянина.
В своем личном блоге Собянин сообщил, что решение вновь баллотироваться на пост мэра Москвы непростое и очень ответственное.
"От всей души благодарю своих товарищей по партии "Единая Россия" за выдвижение на пост мэра. Рассчитываю на вашу поддержку, москвичи!" - написал он.
"Мы переживаем сложный период нашей истории. И нужно весь опыт, знания, все силы направить на то, чтобы достойно преодолеть трудности и выйти победителями. В условиях санкционной войны поддержать и развивать экономику нашего города, сохранить социальную защищенность москвичей, обеспечить поддержку наших ребят, которые с оружием в руках защищают нашу Родину", - отметил Собянин.
Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. С 2010 года пост мэра столицы занимает Сергей Собянин, он дважды переизбирался, баллотируясь в качестве самовыдвиженца.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
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