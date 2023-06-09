https://ria.ru/20230609/vybory-1877305655.html

Собянин заявил, что рассчитывает на поддержку москвичей на выборах мэра

Собянин заявил, что рассчитывает на поддержку москвичей на выборах мэра - РИА Новости, 09.06.2023

Собянин заявил, что рассчитывает на поддержку москвичей на выборах мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канаде заявил, что рассчитывает на поддержку москвичей на выборах мэра, он также поблагодарил товарищей из партии... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T18:35

2023-06-09T18:35

2023-06-09T18:40

политика

москва

единая россия

сергей собянин

россия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канаде заявил, что рассчитывает на поддержку москвичей на выборах мэра, он также поблагодарил товарищей из партии "Единая Россия" за выдвижение. Московское отделение партии "Единая Россия" на конференции в пятницу приняла решение выдвинуть на пост столичного градоначальника действующего мэра Москвы Сергея Собянина. В своем личном блоге Собянин сообщил, что решение вновь баллотироваться на пост мэра Москвы непростое и очень ответственное. "От всей души благодарю своих товарищей по партии "Единая Россия" за выдвижение на пост мэра. Рассчитываю на вашу поддержку, москвичи!" - написал он. "Мы переживаем сложный период нашей истории. И нужно весь опыт, знания, все силы направить на то, чтобы достойно преодолеть трудности и выйти победителями. В условиях санкционной войны поддержать и развивать экономику нашего города, сохранить социальную защищенность москвичей, обеспечить поддержку наших ребят, которые с оружием в руках защищают нашу Родину", - отметил Собянин. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. С 2010 года пост мэра столицы занимает Сергей Собянин, он дважды переизбирался, баллотируясь в качестве самовыдвиженца.

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политика, москва, единая россия, сергей собянин, россия