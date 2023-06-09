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Встреча глав правительств стран СНГ и ЕАЭС с участием Путина. Трансляция
Встреча глав правительств стран СНГ и ЕАЭС с участием Путина. Трансляция - РИА Новости, 09.06.2023
Встреча глав правительств стран СНГ и ЕАЭС с участием Путина. Трансляция
Владимир Путин принимает участие во встрече с главами правительств стран СНГ и Евразийского экономического союза. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T15:54
2023-06-09T15:54
2023-06-09T15:55
владимир путин
снг
евразийский экономический союз
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Владимир Путин принимает участие во встрече с главами правительств стран СНГ и Евразийского экономического союза.
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7 495 645-6601
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LIVE: Путин принимает участие во встрече с главами правительств стран СНГ и ЕАЭС
LIVE: Путин принимает участие во встрече с главами правительств стран СНГ и ЕАЭС
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РИА Новости
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5
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин, снг, евразийский экономический союз, видео
Владимир Путин, СНГ, Евразийский экономический союз
Встреча глав правительств стран СНГ и ЕАЭС с участием Путина. Трансляция
Владимир Путин принимает участие во встрече с главами правительств стран СНГ и Евразийского экономического союза.
2023-06-09T15:54
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PT20M49S
Владимир Путин принимает участие во встрече с главами правительств стран СНГ и Евразийского экономического союза.