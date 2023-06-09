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Встреча глав правительств стран СНГ и ЕАЭС с участием Путина. Трансляция

Встреча глав правительств стран СНГ и ЕАЭС с участием Путина. Трансляция - РИА Новости, 09.06.2023

Встреча глав правительств стран СНГ и ЕАЭС с участием Путина. Трансляция

Владимир Путин принимает участие во встрече с главами правительств стран СНГ и Евразийского экономического союза. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T15:54

2023-06-09T15:54

2023-06-09T15:55

владимир путин

снг

евразийский экономический союз

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Владимир Путин принимает участие во встрече с главами правительств стран СНГ и Евразийского экономического союза.

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2023

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владимир путин, снг, евразийский экономический союз, видео